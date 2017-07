"Queridos fachas hoy dejo España": así se despide el activista Lagarder

El activista rumano Lagarder Danciu, conocido por su carácter polémico y por haber irrumpido en actos partidos políticos españoles, ha dejado España, después de que la Dirección General de la Policía le hiciera llegar una orden de expulsión el pasado mes de diciembre.

"Queridos fachas hoy dejo España, el país donde sigue reinando el franquismo y la corrupción. Me voy pero nunca callare, NUNCA ...", avisaba este lunes en Twitter.

Queridos fachas hoy dejo España, el país donde sigue reinando el franquismo y la corrupción. Me voy pero nunca callare, NUNCA ... pic.twitter.com/g0YiXAlo0c

"Gay, rumano, gitano, ateo, vagabundo y okupa" (tal y como se autodefine), Lagarder ya fue noticia el pasado 20 de noviembre, cuando simpatizantes franquistas le agredieron en Madrid por proferir gritos de "¡Franco asesino!" en una concentración de adeptos al dictador.

Después de 13 años dejo España y siento cierto dolor como es natural. He sufrido, amado, luchado en este país que no me dejo soñar ... pic.twitter.com/s51m1QX9XZ