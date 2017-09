Puigdemont sugiere que los Mossos no retirarán las urnas aunque se les ordene

El 'president' de la Generlitat, Carles Puigdemont, ha dado a entender que los Mossos no retirarán las urnas del referéndum aunque la justícia española se lo ordene. Los Mossos "tienen como función principal garantizar la seguridad de la gente, el 9-N garantizarn la seguridad de la gente, la policía no ha de hacer política", ha afirmado. Y preguntado sobre qué harán los Mossos si se les ordena retirar urnas, ha afirmado que habrá "6000 urnas por el territorio, entre escoger retirar urnas o velar por la seguridad, creo que la policía, tods, tienen prioridades en la vida; retirar una urna no es perseguir un delito, organizar el referéndum no es un delito".

"Una urna no es material delictivo, una papeleta no es material delictovo, un político que organiza el referéndum no es un delito", ha añadido Puigdemont en una entrevista en Rac-1.

CONTRA LA INHABILITACIÓN

El 'president' ha dejado claro que no dejará el cargo si es inhabilitado por el Estado. "Evidentemente que no, defenderé el Estatut", ha afirmado, recordando que el texto estatutario fija una serie de situaciones en las que el 'president' ha de dejar el cargo, y a ellas se ha acogido. "Quien me ha nombrado es el Parlament, quien me puede cesar es una moción de censura o la pérdida de una cuestión de confianza, estas son las vías de la ley, las garantías de la ley", ha afirmado.

BARCELONA VOTARÁ

Puigdemont ha confiado en un acuerdo con el ayuntamiento de Barcelona para lograr que se pongan puntos de votación en la capital catalana para el 1 de octubre. Se trata, ha afirmoad de "buscar la manera para que los ciudadanos que quieren expresar su opinión puedan hacerlo, buscaremos la manera de hacerlo, la encontraremos, no creo que estemos muy lejos". En todo caso, ha asegurado que si el consistorio no cede locales, los ciudadanos "tendrán alternativas claras homologables para ejercer su derecho a voto". "Estoy absolutamente convencido de que los barceloneses y barcelonesas votarán, querrán votar, y si además, siguiendo con lo que dice la alcaldesa de que tienen ganas de participar, seguro que será así".

NO HABLA CON RAJOY DESDE ENERO

El 'president' ha explicado que no habla de política con Rajoy desde el pasado mes de enero y se ha vuelto a mostrar dispuesto a negociar con el Gobierno del PP las condiciones del referéndum. "Estamos de acuerdo en negociar las condiciones del referéndum: si ha de ser en el 2017 u otra fecha, qué se sometará a votación, con qué mayorías considerarlo válido...El problema es cuando te dicen no quiero habar de ello", ha explicado.

CONTINUAR PESE AL TC

Preguntado sobre qué hará el Govern si el Tribunal Constitucional suspende este martes la ley de transitoriedad, Puigdemont ha manifestado -como a lo largo de toda la entrevista- que se mantendrán los planes para el referéndum. "Tenemos un referéndum en 19 días, la gente tiene ganas de tomar decisiones, por tanto [vamos a] continuar adelante". "Habrá urnas en todos los colegios el día 1", ha asegurado en otro momento de la entrevista, preguntado por la existencia de las urnas.