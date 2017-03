Puigdemont rechaza intervenir en la Comisión de Autonomías del Senado

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, insiste en que pretende dar una conferencia en el Senado sobre el referéndum catalán, pero no participar en un debate abierto en la Comisión General de Comunidades Autónomas, como probablemente le ofrezca la Mesa de la Cámara Alta en respuesta a su petición de llevar a cabo una conferencia en el antiguo salón de plenos el próximo día 24 de abril.

Según fuentes de presidencia, Puigdemont no quiere que se le responda con "evasivas" a una petición que en otras ocasiones ha sido atendida sin dudas. Ciertamente, fuentes del Senado reconocen que el 'president' ha puesto al Senado en una tesitura. Como recordó el portavoz de PDECat, Josep Lluís Cleries, la Cámara Alta acepta peticiones variopintas y no relacionadas con la actividad parlamentaria. De ahí que, según admiten fuentes populares, si el jefe del Govern insiste en su intención de dar una charla y rechaza acudir a la comisión mencionada, quizá se le permita ofrecerla.

Puigdemont no entiende cómo es posible que se pueda llevar a cabo una conferencia en el Parlamento Europeo y no en el Senado español sin que se transforme en un mecanismo multilateral que no ha sido solicitado por el 'president'. Por tanto la cuestión seguirá en manos de la Mesa del Senado, que se reunirá la semana próxima.