Puigdemont pide ayuda a la UE para lograr el referéndum

Lo que está en juego, según el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no es la independencia sino la democracia en sí misma y por eso acaba de urgir a la Unión Europea a no mirar hacia otro lado e implicarse en el referéndum que el govern quiere celebrar este año en Cataluña. “Esto, y lo quiero dejar claro, es un problema europeo y Europa no puede mirar hacia otro lado. Europa debería ser parte de la solución”, ha reivindicado durante la conferencia titulada “el referéndum catalán” que ha ofrecido en la sede del Parlamento Europeo.



En una de las salas más grandes de la Eurocámara y ante un aforo completo, pese a la polémica que ha suscitado la convocatoria entre los miembros del PP, el president, que ha arrancado su intervención en catalán, ha explicado sus planes para Cataluña acompañado del vicepresident Oriol Junqueras, y del conseller de exteriores, Raül Romeva. Durante su discurso ha explicado que su intención es celebrar “un referéndum vinculante” para decidir si el pueblo catalán quiere convertirse en un estado independiente y ha hecho un extenso repaso al enfrentamiento que la Generalitat mantiene con el gobierno español desde que el Tribunal constitucional tumbara el estatut en junio de 2010.

“La petición de celebrar un referéndum para determinar si Cataluña elige convertirse en un nuevo estado no es nueva. Ha sido una petición constante en los últimos años”, ha explicado indicando que el parlamento español no se dignó ni a estudiar la solicitud en abril de 2014. “Hemos dicho y seguimos manteniendo que el referéndum es legalmente viable”, ha asegurado ante una sala llena de visitantes pero también ante más de una veintena de eurodiputados. “Hoy estamos en Bruselas para reafirmar nuestro compromiso a convocar el referéndum como la mejor herramienta democrática posible para determinar la voluntad de nuestro pueblo”, ha añadido arropado por buena parte de los eurodiputados catalanes.

LISTA DE ASISTENTES



Entre los que han acudido a escuchar al president catalán están, además de los tres convocantes –Ramón Tremosa, Josep María Terricabras y Jordi Solé- Francesc Gambús (ex Unió y ahora independiente) y Ernest Urtasun (ICV) que han estado acompañados por otros eurodiputados de la delegación española como Izaskun Bilbao (PNV), Josu Juaristi (EH Bildu), Xabier Benito (Podemos) y Lidia Senra (Alternativa gallega de izquierdas). No han acudido, en cambio, ninguno representante ni del PP ni del PSE aunque sí lo han hecho algunos miembros de su grupo. Este es el caso de la socialista portuguesa Ana Gomes y del ex vicepresidente del Parlamento Europeo en la pasada legislatura, el rumano del PPE, Laszlo Tokes, que ha hecho oídos sordos a la carta remitida la semana pasada por el jefe de filas del PP, Esteban González Pons, urgiendo a sus colegas a no acudir a la cita.

También han acudido a escuchar los planes de Puigdemont varios miembros del grupo liberal como la rumana Renata Wever, el portugués Marinho y Pinto, el esloveno Ivo Vagjl, así como los croatas Ivan Jakovcic y Jozo Rados. Y también varios representantes del grupo Verdes/ALE como Alyn Smith (del Partido Nacionalista Escocés), así como la letona Tatiana Zdanoka, la sueca Bodile Valero o la danesa Margaret Auken o los dos eurodiputados del Partido Nacionalista Flamenco (N-VA), Mark Demesmaeker y la reciente candidata a la presidencia del Parlamento Europeo, Helga Stevens.

“Europa es el lugar donde queremos estar. No desde hace 31 años, cuando entramos en la comunidad europea, sino siempre”, ha explicado en inglés. “Cataluña está comprometida con Europa y nuestro objetivo es reforzar este proyecto común. La propuesta catalana de referéndum es europeista porque en uno de sus principios fundamentales es la democracia”, ha añadido subrayando que quieren lograr la independencia de forma exclusivamente pacífica. “Estén seguros de que este 2017 Cataluña decidirá llibremente sobre su futuro por medio de un referéndum legal y legítimo con todas las garantías efectivas y vinculantes que nos ofrece la democracia”, ha concluido.