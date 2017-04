Puigdemont: "Hallaremos la manera de hacer el referéndum"

"Hallaremos la manera de hacerlo", ha afirmado hoy el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, respecto a la organización del referéndum pese a las decisiones del Constitucional contra la partida de los presupuestos sobre la consulta. Puigdemont ha añadido que pese a este veto, "seguro", que se hallará una manera de celebrarlo: "No soy el conseller de Economia, me consta, que el conseller ha pensado en ello".

"No figura en las previsiones del Govern la posibilidad de no hacer el referéndum. Nuestra previsión es convocar el referendum y en seis meses las elecciones constituyentes", ha afirmado, añadiendo que de forma inmediata se aplicará el resutado.

LA PARTICIPACIÓN

En todo caso, Puigdemont ha manifestado, en una entrevista en Cataluña Ràdio, que en todo caso ha de haber una "mayoría clara" del pueblo de Cataluña que participe en la consulta. Una consulta que, ha subrayado "tiene dos resultados que han de ser positivos. Uno el del sí o no, el otro el de la participación, me interesa más este como presidente y demócrata".

Por otra parte, Puigdemont, ha afirmado que tras sus reuniones con Romano Prodi, con el expresidente Jimmy Carter y con congresistas norteamericanos, la comunidad internacional está a favor de un diálogo entre Cataluña y España respecto al referéndum de autodeterminación. "Habremos hecho todo y más para que se llegue a un acuerdo para celebrar un referéndum en los temas acordables con el estado. es lo que sonaría mejor a los oídos de toda la gente con quien hablamos” a nivel internacional. Y ha asegurado que una vez se gane el referéndum "algunas puertas se abrirán para volvernos a escuchar, lo cual no prejuzga que nos reconozcan".

Puigdemont ha acusado al Gobierno español de haber intentado frenar algunos de estos contactos internacionales. Y respecto a las críticas a las entrevistas mantenidas, ha asegurado que "con este tipo de críticas y campañas [el Gobierno] pretende insistir en la idea de la mentalidad de colonia, que no tenemos derecho a ir por el mundo.

Respecto a la cita con Carter en Atlanta, no ha revelado el contenido de la cita más allá de afirmar que no espera que la Fundación tome partido por Cataluña. "Es una fundación independiente que no recibe ni un dólar público. Ellos son muy celosos como ha de ser de su independencia. No han de tomar partido por nada, es lo que esperamos que hagan, su función es de mediación", ha afirmado, sin concretar si podría ejercer de mediadora en el conflicto soberanista. Una mediación que en todo caso requeriría la aceptación por ambas partes.

Puigdemont ha negado haber pagado directa o indirectamente a la fundación Carter para la entrevista con Carter. "No hemos pagado ninguna factura ni directamente ni indirectamente a nadie que haya hecho de mediador. Es no solo una falsedad sino una indecencia. Nosotros ya estamos acostumbrados pero compromete a una institución como la fundación Carter que hace un Trabajo extraordinario a favor de la paz y la democracia", ha asegurado Puigdemont.

RAJOY DA LARGAS

Respecto a sus contactos con Rajoy, tras la reunión discreta a inicios de enero, "ni hemos hablado por teléfono ni nos hemos visto, habíamos quedado para vernos antes de final de enero, lo hemos buscado insistentemente", ha afirmado sobre la entrevista formal con Mariano Rajoy no se produce porque le da largas. El 'president' ha dicho que no le parece "normal" que no se lleve a cabo una entrevista oficial y formal. "Creo es lógico pensar que mucha voluntad no hay" por parte del Gobierno.