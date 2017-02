Puigdemont se escuda en que no hay negociaciones con Rajoy

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha evitado explícitamente en la sesión de control al Govern en el Parlament confirmar su reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 11 de enero y negada reiteradamente por él mismo y miembros del Govern. Pese a que los representantes de Ciutadans, el PSC y Cataluña Sí que es Pot se han referido a la cita en la Moncloa, Puigdemont ha optado por quedarse en la tesis de que no existe negociación con el Gobierno sobre el referéndum, y a sacar pecho sobre la celebración de esta consulta.

"No vamos de farol. De interés para rescuchar esto no hay ninguno, ni propuesta de negociación ni ahora ni en el pasado, ni voluntad de diálogo ni ahora ni en el pasado, en ningún formato, de nada, lo digo con tristeza porque es una demostración de que el posicionamiento demorático del Estado es altamente preocupante, debería preocupar a los demócratas de aquí y a los de allí", ha afirmado, sin confirmar el encuentro con Rajoy en ningún momento de sus diversas respuestas parlamentarias.

"Cuando se produccna estas negociaciones, que no se han producido ni se están produciendo, evidentemente toda la información la tendrá quien la tenga que tener, comenzando por este Parlament, pero las negociaciones ni están y por lo que parece ni se le esperan", ha apuntado. Puigdemont ha optado por un tono desafiante, para no centrarse en la cita en la Moncloa, sobre la certeza de que se celebrará el referéndum con toda seguridad y que se mantendrá el respeto a lo que apruebe el Parlament, frente -ha dicho- a quienes en el Estado fuerzan "las costuras" del sistema democrático proponiendo soluciones violentas respecto al proceso soberanista.

ESCONDER INFORMACIÓN

Frente a este discurso, la líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha afeado a Puigdemont su falta de claridad. "Ni dicen la verdad sobre las reuniones que tienen ni dan explicaciones sobre temas incómodos ni afrontan los problemas de los catalanes; no se esconda y no oculte información sobre lo que hace o deja de hacer", ha espetado.

Por su parte el líder de Catalunya Sí que es Pot, Lluís Rabell, ha denunciado un doble discurso del Govern en asuntos como el referéndum -pactado o unilateral- y también ha hecho referencia a la reunión con Rajoy. "No seremos nosotros los que critiquemos que tengan contactos secretos. Querríamos que dialogaran cada día con el Gobierno de España, pero no se esconda, dejen de jugar a 'Els Pastorets', no es ninguna vergüenza que hable con el señor Rajoy, es su deber. ¿Por qué explican una cosa a la opinión pública y hacen otra?".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ya dio a entender este martes que sí había existido la reunión, hoy también se ha felicitado de que se produjera. "Le molesta que los catalanes sepan lo que hace en privado", le ha afeado. "Celebro que haya reuniones, más debería haber y con más resultados", ha añadido. Iceta ha preguntado a Puigdemont qué preparativos lleva a cabo el Govern para celebrar el referéndum de forma unilateral. Tampoco en ello Puigdemont ha dado una respuesta concreta, más allá de insistir en su tesis de criticar al Gobierno por su falta de interés en "escuchar".