Puigdemont defiende su conferencia en Bruselas ante los ataques del PP y Ciutadans

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido el eco de su conferencia de este martes en Bruselas, frente a las críticas del PP y Ciutadans que han aprovechado la sesión de control al Govern para minimizar los efectos de la intervención del 'president' en la capital comunitaria. Mientras, Joan Josep Nuet, de Cataluña Sí que es Pot ha mostrado su apoyo al acto de "pedagogía" de Puigdemont, Junqueras y Romeva (Joan Coscubiela, en Twitter, el mismo día del acto bruselense acusó a los oradores de "hacerse trampas en el solitario"), y la CUP también ha mostrado su respeto pese a mostrar diferencias con el contenido de la conferencia.

Primero ha sido el presidente del grupo popular, Xavier García Albiol, quien ha despreciado la asistencia registrada en la conferencia de Puigdemont. Lo ha hecho afirmando que no acudió ninguna persona "relevante" e incluso ironizando respecto a la presencia de menores de edad o "alguna persona singular", en relación posiblemente a la presencia de un hombre con turbante. Albiol no ha dejado el sarcasmo en toda su intervención: "Unos señores de Calafell con cando cartelitos; menores de 11 años..., esta es la imagen incluso con la presencia de alguna persona singular en la misma, personas desde Cataluña, en algunos casos subvencionadas, este es su poder real".

En su respuesta, Puigdemont ha instado a Albiol a fijarse en el interés europeo por la cuestión: "Miren los efectos que tendrá la explicación del caso catalán en Europa y el mundo, porque allí el interés y las preguntas existen, y el interés y las preguntas se las tendrían que hacer ustedes y, así, en lugar de poner esta cara de sorprendidos entenderían alguna cosa más".

En un mismo tono que el PP, la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha espetado: "No va a la conferencia de presidentes, pero se gasta 130.000 euros [en anuncios en la prensa internacional] euros en propaganda para ir para hablar de lo de siempre, de repetir el 9-N. Ha ido al corazón de la UE a hablar de desunión, no le recibe ni una sola autoridad europea; obliga a que gobiernos, embajadas e instituciones tengan que hacer comunicados desmarcándose".

UN ACTO BUENO PARA LA UE

Puigdemont ha contestado defendiendo la presencia de ciudadanos catalanes y menores en su conferencia. Y asegurando que el acto del martes tiene efectos positivos para la misma Unión Europea. No sólo por hacer "pedagogía", sino también por haber llenado la sala de conferencias dado que "es positivo todo lo que sea acercar la ciudadanía a las instituciones". "Que haya ciudadanos que se sientan suyo el Parlamento Europeo es una buena noticia", ha insistido, defendiendo también que ciudadanos de Calafell asistieran al acto exhibiéndolo en un cartel.

En una pregunta previa al vicepresidente, Oriol Junqueras, la diputada de la CUP Anna Gabriel no ha criticado la conferencia, pero ha lamentado que no se trasladara la diversidad ideológica del independentismo y se hiciera una defensa excesivamente optimista de la situación económica y la pujanza del sector turístico. "Creemos que sería oportuno que se expresara que hay diversidad ideológica detrás de las opciones independentistas", ha afirmado en un tono cordial contestado con la misma cordialidad por parte del vicepresidente: "Intento siempre explicar que este es un proceso transversal ideológicamente". Gabriel ha instado a Junqueras a realizar los preparativos para la celebración "unilateral" del referéndum. El líder de ERC, fuera de micrófono, a viva voz, le ha respondido: "Lo hacemos y lo haremos".

"OTROS QUIEREN HACER CARRERA"

Por otra parte, y en su respuesta a Arrimadas, Puigdemont ha insistido en su interés en no seguir como 'president' tras esta legislatura. Y ha añadido un aviso a navegantes: "Lo que he dicho y reiterado en esta Cámara parlamentaria es que una vez acabe este período no tiene sentido continuar, otros sí quieren hacer carrera política bien legítimamente".