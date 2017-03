Puigdemont, en la CNN: "Queremos reentendernos con España, no desentendernos"

El 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido que la independencia de Cataluña es para "reentenderse con España, no desentenderse". En una entrevista en el canal español de la CNN, aprovechando su viaje a Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que "le gustaría tener un diálogo permanente con España", a partir de una relación "de igual a igual", para tener un futuro en común en el que ambas partes salgan beneficiadas.

Pero Puigdemont ha insistido en que las relaciones "no han mejorado" en los últimos años, sino que han "empeorado". "Los instrumentos que hemos puesto sobre la mesa no funcionan", ha asegurado, para después señalar que hay "un instrumento nuevo, que se dice Estado independiente, para mejorar las relaciones con España, con Europa y con el mundo".

El 'president' ha rechazado que sea "un planteamiento contra España", y ha defendido que con el 'procés' se busca el reconocimiento de la identidad histórica de Cataluña, "que necesita un Estado que no esté en contra". Con todo, ha asegurado que la mejor "manera de abordar las divergencias" es "votar".

CUESTIÓN DE IDENTIDAD

Puigdemont también ha comentado que años atrás los catalanes "pensaban que este Estado que salía de la dictadura de Franco era la oportunidad para reconocer la identidad nacional catalana dentro del Estado español". "Pero hemos fracasado, los dos. No se puede ser español siendo catalán. Para ser español me piden que deje de ser catalán. Si no me pidieran renunciar a mi identidad, no habría problema", ha reprochado el presidente.