Puigdemont: "Aun poniendo palos a las ruedas no lo podrán evitar"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado en Nueva York que va a “plantar cara” al recurso que el Gobierno de Madrid ha presentado a sus presupuestos ante el Tribunal Constitucional, una acción que ha calificado de “previsible”. “Supongo que ellos también saben que es previsible que el Govern de Catalunya continúe tirando adelante el proyecto para que Catalunya ejerza el derecho a la autodeterminación”, ha dicho. “Es un compromiso irrenunciable y lo que esperaríamos del gobierno español es que colaborase en el ejercicio de este compromiso democrático, no que pusiera palos a las ruedas. Pero, yaún poniendo palos a las ruedas, es evidente que no lo podrá evitar”, ha declarado también.

En la última jornada de su viaje de cinco días por Estados Unidos, y en unas declaraciones a la prensa catalana en la sede de la delegación de la Generalitat en Nueva York, Puigdemont ha recordado que “el Govern tiene un amplio margen de maniobra” y ha llegado a hablar del paso dado por Madrid como “bastante absurdo”. “Tengo constitucionalmente la facultad de convocar elecciones en el momento que me parezca oportuno, mañana mismo podría convocar elecciones y podría firmar el decreto de disolución del Parlament de Catalunya y que haya elecciones, digamos autonómicas. ¿Qué quiere decir, que no lo puedo hacer? ¿Me han suspendido esta competencia? Evidentemente que no. Por tanto, que el Gobierno español haga lo que quiera pero no podrá parar ni menospreciar ni el autogobierno de Catalunya ni la voluntad de los catalanes”, ha asegurado. “Es evidente que la competencia que tengo de convocar elecciones no está suspendida. Evidentemente no renunciaremos a ninguna de las competencias que tenemos garantizadas”.

El president también ha restado peso a la advertencia sobre la apertura de la vía penal, recordando que ya hay cuatro requerimientos judiciales. “Tal vez cuando llegue me encuentre un quinto”, ha dicho, “pero los requerimientos no ayudan a solucionar el problema; más bien lo agravan”. Por eso ha pedido al Gobierno español “que busque formar parte de la solución, no del problema. Contribuir a engrandecer el problema no lo resolverá, lo hará más grande”.

“Como hemos hecho toda la legislatura siempre nos hemos defendido y nos seguiremos defendiendo hasta el final”, ha prometido. “Insisto en que estamos defendiendo el derecho de los catalanes a ejercer el derecho a la autodeterminación. No estamos defendiendo nada más que eso. Estamos obligados a defender a los catalanes, a los de los dos costados, los que quieren que seamos independientes y los que no quieren que seamos independientes. Esta es nuestra obligación como responsables políticos”.