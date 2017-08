PSOE-Podemos: la moción de la discordia

El jueves firmaron su alianza en el Gobierno de Castilla-La Mancha y este domingo volvieron a desenterrar el hacha de la discordia a cuentas del mecanismo para expulsar a Mariano Rajoy de La Moncloa. Por boca de su secretario de organización, Pablo Echenique, Podemos dio una nueva vuelta de tuerca al '#pressingPSOE' para que se avenga a impulsar una nueva moción de censura contra el líder del PP lo antes posible, a lo que los socialistas, a través del portavoz de su ejecutiva federal, Óscar Puente, replicaron que ese mecanismo sigue condenado al fracaso porque existe un "problema aritmético".

"Si por nosotros fuera, [la presentación de la moción de censura] sería nada más empezar el curso. La urgencia la vive la gente que lo pasa mal", subrayó Echenique en declaraciones a Europa Press. Discrepancias sobre esa fórmula siempre ha habido, pero tras el pacto castellano-manchego han vuelto a aflorar el sarcasmo y los reproches. "La confianza tarda mucho en construirse y muy poco en romperse", advirtió el dirigente morado tras valorar algunos cambios en el "nuevo PSOE". "Quiero pensar que no se plantean una estrategia de estar alargando esto indefinidamente", agregó.

"Pues yo le preguntaría a Echenique si representa al PDECat, a ERC y al PNV", le respondió Puente poco después. El dirigente socialista afeó al secretario de organización de Podemos que hable en nombre de otras fuerzas y quiso dejar claro que no su partido buscará el apoyo de los independentistas a una moción de censura mientras su objetivo sea precisamente el de la ruptura de Catalunya con el resto de España. El PSOE prefiere centrarse en septiembre en impulsar la reforma constitucional, aunque tampoco está cosechando grandes respaldos: Ciudadanos se mostró este domingo dispuesto a hablar, pero no antes del 1-O y con unas prioridades muy diferentes.

Y el PP se mofa

Y mientras, el PP sigue sacando punta a la falta de entendimiento en la izquierda. Su vicesecretario de política social y sectorial, Javier Maroto, afirmó no temer ninguna alianza entre PSOE y Podemos como alternativa al PP porque "ha fracasado tres veces ya", tanto para evitar que Rajoy fuera presidente del Gobierno como en la moción de censura planteada por Podemos. "Tienen los mismos diputados que hace año y medio. No les sale la jugada y no existe una alternativa seria al PP", subrayó.