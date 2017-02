Prestigiosos juristas catalanes ven "ilícita" la vía unilateral

Una treintena de juristas de prestigio catalanes han suscrito un manifiesto en el que avisan de que cualquier postura "unilateral o maximalista" no tendrá cabida dentro del marco de construcción europea, y señalan que cualquier intento de transgredir las leyes vigentes será "ilícito" además de ilegal. Entre los firmantes destacan el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Eugeni Gay; el exdiputado y exsenador de CiU Jordi Casas (Unió); el expresidente de la Audiència de Barcelona Javier Béjar, y el exrector y actual catedrático de Derecho de la Universitat Pompeu Fabra Josep Joan Moreso.

"Tenemos que exigir que el debate público recupere, en primer lugar, el rigor jurídico perdido; y, en segundo lugar, que se desarrolle en el marco del necesario respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales encargados de hacerlas cumplir, garantes de nuestra convivencia pacífica y de los derechos y las libertades de todos", reza el documento.

INICIATIVA CONTRA NADA

"No vamos contra nada, vamos a favor del Estado de Derecho. Todo es posible en derecho, las leyes y los planteamientos cambian, y hay mecanismos para hacerlo. Pero obviarlas pone en riesgo el sistema de derechos y libertades", recalcó el abogado Pere Lluís Huguet Tous, expresidente del Consell de l’Advocacia Catalana, quien aseguró que el manifiesto quiere ser una especie de toque de atención. "Las llamadas a la infracción y la vulneración del marco jurídico vigente no son legales pero tampoco lícitas. No vale romper las reglas del juego", ha recalcado.

La presentación de este manifiesto, al que a partir de ahora se pueden adherir los juristas que lo deseen, es un primer paso "romper con el silencio" que este sector había mantenido hasta ahora, y Huguet ha subrayado que su intención es mantener un papel activo y levantar la voz cada vez que consideren que se está faltando al rigor. Asimismo, en un plazo "prudencial", los promotores del manifiesto pedirán cita a los diferentes representantes de la "sociedad política y civil catalana" para exponerles sus preocupaciones y peticiones.

AVAL A UN REFERÉNDUM PACTADO

Preguntado por si los firmantes aceptarían un referéndum pactado, el expresidente de la sección de derecho procesal del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona Eloy Moreno subrayó que por "coherencia" acatarán la ley y las resoluciones de los tribunales porque, a su juicio, todo es posible con respeto al ordenamiento jurídico y a las reglas del juego.