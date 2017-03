El PP se revuelve por su derrota en la 'ley Mordaza' y riñe a C's

El PP se revuelve ante sus últimas derrotas parlamentarias y llama a su “socio preferente”, Ciudadanos, a que se alinee con el Gobierno y no con la oposición cuando el vértigo de la aprobación de presupuestos está a la vuelta de la esquina. La reprimenda irritada llegó este martes a causa del nuevo revés que el Congreso infligió a los populares al aprobar la toma en consideración de dos proposiciones de ley (PSOE y PNV) para derogar la controvertida ‘ley Mordaza’. El revés es importante porque implicará un cambio legislativo, pero también por su poder simbólico: los nacionalistas vascos y el partido naranja, con los que Rajoy espera aprobar las cuentas, van por libre.



El partido de Albert Rivera se abstuvo ante el texto socialista y votó a favor del del PNV, lo que permitió a la Cámara asestar un varapalo a Mariano Rajoy que se suma al que ya recibió el pasado jueves, cuando los grupos tumbaron el polémico decreto de la estiba. El portavoz popular, Rafael Hernando, afeó a C’s su sintonía con el PSOE y Podemos en iniciativas como la ley de seguridad ciudadana, la estiba, o la creación de una comisión de investigación de la caja ‘b’ del PP. “Hay personas que no están entendiendo estas posiciones”, advirtió y pidió a los naranjas que encarrilen su posición en el Congreso.

El Gobierno se lleva un nuevo varapalo de los partidos con los que confía aprobar los presupuestos

Los de Rivera, visiblemente molestos con el toque de atención, respondieron en una intervención especialmente dura en el hemiciclo durante el debate de la ‘ley Mordaza’ y acusaron al Gobierno de inacción. “Si es que la culpa la tienen ustedes, si es que no han trabajado, es que hay que venir a trabajar de verdad”, afeó el diputado Miguel Ángel Gutiérrez durante su intervención en el pleno, quien pidió una ley “más respetuosa con la Carta Magna”.

Si Ciudadanos quería demostrar al PP que no siempre le va a tener como apoyo, el PSOE sacó brillo a su victoria parlamentaria para marcar distancias con los populares y mandar un aviso a Rajoy. Le recordó que la mayoría minoritaria del PP en el hemiciclo no puede ser complementada con un plus de “amenazas” desde el Gobierno y advirtió que no tolerará que amague con convocar nuevas elecciones -como el presidente hizo el pasado fin de semana- cuando sale derrotado en el Congreso. “Espero que perder dos veces esta tarde le sirva para tener una pataleta y amenazar otra vez con un adelanto electoral”, reprochó el portavoz socialista Antonio Hernando.

Aunque el PP reclama a C’s una mayor estabilidad en sus apoyos, la actividad en el Congreso viene a demostrar que los equilibrios de fuerzas variarán en el transcurso de la legislatura según lo espinoso de los temas -PSOE y C’s votaron en contra de la iniciativa de ley de eutanasia de Unidos Podemos- y, de otros intereses orgánicos.

LEY CORCUERA

Más allá de la geometría variable, la derogación de la ‘ley Mordaza’ echa a andar en el Parlamento, con los votos en contra del PP, un trámite que se prolongará hasta final de año. Las dos proposiciones aprobadas pasarán ahora a comisión, donde los grupos tendrán que acordar un texto refundido, tarea nada sencilla puesto que las propuestas de PSOE y PNV son sensiblemente distintas. Para el PP esta diferencia supondrá un “choque absoluto” y hace de lo aprobado este martes un “disparate”. El trámite tiene que ser validado posteriormente en el Senado.

Los socialistas piden “derogar” los artículos que consideran “lesivos”, que ya recurrieron ante el Tribunal Constitucional. El portavoz Antonio Trevín calificó la actual ley de “pura paranoia autoritaria” reformada por un partido con “manía persecutoria”. Unidos Podemos, que votó a favor, anunció que introducirá enmiendas. En el ‘mientras tanto’ de la modificación parlamentaria, puesto que no puede darse una situación de vacío legal, proponen volver a la norma anterior, la ‘ley Corcuera’, polémica por la “patada en la puerta”.

En común, ambas formaciones piden frenar las devoluciones ‘en caliente’ de inmigrantes en la frontera y eliminar determinadas sanciones.