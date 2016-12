El PP, a la CUP: "En tiempos de Franco, estarían muertos o detenidos"

"Si esto es una democracia de baja intensidad, no podrían hacer lo que hacen, los grupos de la CUP. Si esto fuera una democracia de baja intensidad, si esto fuera como en tiempos de Franco, ustedes no podrían asediar un cuartel de la Guardia Civil, porque estarían omuertos o detenidos. En tiempos de Franco, estarían o muertos o detenidos. Por tanto, esto no es una democracia de baja intensidad".

Esta ha sido la respuesta que el portavoz del PP en la Diputación de Barcelona, Ramón Riera, ha dado a la CUP en el pleno de la institución de este jueves. Lo ha hecho después de que los anticapitalistas hayan presentado una moción en defensa de los encausados por la quema de fotografías de Felipe VI y de que la diputada cupera Maria Rovira haya pedido también la dimisión del 'conseller' de Interior, Jordi Jané, y se haya solidarizado con sus compañeros de partido rompiendo ella misma fotos del Monarca, además de calificar la democracia de española de "democracia de baja intensidad".

Avui el @gppdiba s'ha abstingut una declaració pels Drets Humans i ha qualificat el franquisme de democràcia de baixa intensitat #plediba pic.twitter.com/xLdFrq1k8v — CUP-PA Diputació BCN (@cupdiba) 22 de diciembre de 2016

Aparte de distribuir el vídeo con el comentario de Riera en las redes, algunos representantes de la CUP han respondido a la andanada del representante popular con comentarios en Twitter.

Bones festes de part d'una que hauria d'estar morta o detinguda segons el PP https://t.co/pRtPVsuxml — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 22 de diciembre de 2016