El PP afirma que no se harán concesiones penitenciarias a presos de ETA

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha afirmado que los presos de ETA tendrán que cumplir la ley y los procedimientos establecidos en ella para que se pueda proceder a su acercamiento, pese a que la banda se disuelva.

Maroto ha señalado que su partido tiene "un mensaje muy claro y que se entiende de forma muy sencilla". "No hay ninguna posibilidad de que, a cambio de algo, se hagan concesiones políticas o penitenciarias", ha asegurado. En este sentido, ha explicado que "no tiene ningún sentido, porque sería cometer un error, pensar que la negociación en el ámbito terrorista o en el ámbito de los presos de una banda terrorista es útil".

"Por lo tanto, los presos ya saben lo que tienen que hacer para estar cerca de sus familias, que es cumplir la ley y los procedimientos para poder estar cerca", ha dicho. El dirigente del PP cree que, "si no lo hacen, es porque no quieren o porque no les dejan".

"Ése es un problema de los presos y de sus familias, no del conjunto de la sociedad ni vasca ni del resto de España", ha apuntado. Javier Maroto ha afirmado que, cuanto antes se desarme ETA, "mejor".

"Creo que es importante que sea así. No tiene ningún sentido que exista una organización terrorista en ningún caso, ni en ninguno de los países, pero, desde luego, la exigencia democrática con cualquier organización terrorista, es, por supuesto, el cumplimiento de las penas de quienes han cometido asesinatos y la disolución de la propia organización", ha recordado.

El representante popular ha manifestado que eso es lo que el PP exige "y es absolutamente razonable". "Que tarden más tiempo va solo en perjuicio de toda la sociedad y recuerda permanentemente el cumplimiento democrático que debemos tener los partidos políticos y los Gobiernos para conseguir ese objetivo", ha manifestado.

En cuanto a los llamamientos realizados por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para que se aborde "entre todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales un diálogo discreto para una hoja de ruta para poner en libertad al conjunto de presos" de ETA, con el establecimiento de "plazos" para su excarcelación, Maroto ha señalado que éste "no se merece ninguna credibilidad a la hora de marcar ningún proceso ni ninguna hoja de ruta".

HOMENAJES A PRESOS

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP también se ha referido a los homenajes que se han desarrollado en los últimos días en Euskadi al preso fallecido de un ataque al corazón en Badajoz, Kepa del Hoyo, y a otros reclusos que han salido de prisión, para apuntar que "esa imagen es absolutamente vieja, rancia y del pasado".

"Lo contemporáneo, lo moderno hoy es rechazar que a una persona que ha cometido asesinatos se le pueda hacer un homenaje como si fuera un héroe", ha explicado. A su juicio, habría sido "sorprendente no encontrar una reacción contundente de todos los partidos democráticos y de la sociedad en su conjunto".

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP cree que, con estos homenajes a los reclusos, se "falsea" la historia y la realidad vasca. "Pero, sobre todo y principalmente, porque esa gente ya no son ningunos héroes para ninguna sociedad, especialmente para la vasca que lo repudió hace ya muchísimo tiempo", ha dicho.

A su entender, estos actos conmemorativos de los presos de ETA "son coletazos de una sociedad que no sabe, que no ha aprendido a vivir" sin estar "todo el día mezclado en ese entorno de los presos, de sus familiares, etc".

"Eso suena a pasado. El País Vasco es otra cosa, es mucho mejor que todo eso. Los vascos somos muchísimo mejor que toda esa gente, que solo recuerda lo peor que tuvimos en esa tierra y en el conjunto de España", ha concluido.