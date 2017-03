La Policía investiga las adjudicaciones a los helicopteros que llevaban a Andorra a los Pujol

Las prácticas empresariales, supuestamente corruptas, investigadas en el 'caso Pujol' abarcan desde la India, Chile o El Salvador, donde los negocios que desarrolló Isolux Corsán -empresa que pagó 15 millones de euros por supuestos trabajos de intermediación a Jordi Pujol Ferrusola- serán investigados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en una pieza separada, a algo mucho más cercano: Cat Helicopters, empresa adjudicataria de los concursos público del Servei Catalá de Tránsit desde 2006.

La policía le ha pedido al magistrado poder profundizar en sus pesquisas, a través de los contratos, para determinar si hubo irregularidades en las adjudicaciones realizadas por el Departamento de Interior, como denunció el año pasado un exsocio de la empresa de helicopteros que relató que el pliego de condiciones lo hacía un piloto de la Generalitat que cobraba "4.000 euros" de Cat Helicopters. También declaró que "en múltiples ocasiones algún helicóptero de Heliand o Cat Helicopters trasladó a algún miembro de la familia Pujol a Andorra", vuelos, entiende, que debieron quedar registrados en los planes de vuelo de la compañía.

En la causa consta, además, un préstamo de 900.000 euros que Josep Pujol hizo al propietario de la empresa de helicópteros que los investigadores creen que es "ficticio", porque en una agenda intervenida en el domicilio de este hijo del expresidente de la Generalitat hay anotaciones ciertamente sospechosas sobre la legalidad de la operación.

"MEJOR SI DIGO"

El informe dice que "enmarcado en una especie de nube" aparecían varias notas: "Qué pasa si no lo creen y piensan que he gastado 900.000 euros y ganado 800.000"; "Cómo los he gastado"; "Documento de préstamo participativo"; "Analizar la posible relación 2009-2010 entre el préstamo y las posibles adjudicaciones a Cat Helicopters"; "Qué pasa con la pasta que sale del banco"; "Cómo se explican los 200.000 euros que salen en el 2011"; "Qué he hecho con esta pasta"; "Si la he entrado en España, es blanqueo de capitales, ¿verdad?". La última anotación no deja duda de a qué se está refiriendo: "Puede ser mejor si digo que lo he devuelto a Barrigón. Puede ser Delito de blanqueo de capitales".

Barrigón es Jorge Barrigón Latita, propietario de la empresa de helicópteros, al que Pujol realizó un préstamo privado de 900.000 euros en Andorra del que también se encontró documentación en la sede social de las sociedades MT Tahat y Blau Consultoría. Se supone que el préstamo era para comprar acciones de Heliand, posibilidad negada por el socio denunciante.