Podemos pide eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo

Unidos Podemos ha presentado este lunes una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a presentar en el plazo de un mes una reforma "en el sentido de suprimir el artículo 578 del Código Penal" que regula el delito de enaltecimiento del terrorismo. Así se solicita en el texto de la propuesta registrada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la que también piden revisar "inmediatamente" los delitos de injurias y calumnias y sus tipos cualificados, y las disposiciones "que puedan limitar o coartar el derecho a la libertad de expresión".

Iglesias ha lamentado que en un país en el que "la corrupción es una forma de gobierno, alguien pueda ir a la cárcel o pueda ser inhabilitado por un tuit" y denuncia que en este momento la Audiencia Nacional "juzga a más gente por enaltecimiento del terrorismo que cuando ETA actuaba". "Consideramos que esta dinámica impulsada por el Gobierno tiene que ver con un estilo de parasitar las instituciones y utilizarlas para asegurar la impunidad de los corruptos y mafiosos y atacar al que piensa distinto", ha dicho.

HUMOR NEGRO

En la exposición de motivos, el texto de la proposición denuncia que la reforma del Código Penal acometida por el PP en el 2015 ha supuesto una "falta de concreción, que está llevando últimamente a que la Audiencia Nacional juzgue a personas que nada tienen que ver con organizaciones terroristas por manifestaciones que se engloban en el denominado humor negro".

Manifestaciones que, admite, "pueden ser de mal gusto o incluso ofensivas", pero "no pueden tildarse de acto terrorista", según Podemos, que añade que "lo que no es delito en la calle, no es delito en Twitter".

Recuerda, entre otros, casos recientes como el Cassandra, una joven investigada por "reproducir en una red social chistes sobre el fallecimiento de Carrero Blanco"; el del cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry.

La petición de Podemos se produce después de que la semana pasada el grupo parlamentario firmara también un manifiesto en el que pedía a la Audiencia Nacional que no acusara de delito de terrorismo a los agresores de varios guardias civiles en Alsasua (Navarra).

En la propuesta recuerdan otros casos de ofensas o injurias como eljuicio a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o las investigaciones "por diferentes manifestaciones artísticas en los carnavales del 2017", citando al ganador de la Gala de Drag Queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, queapareció travestido de la Virgen María y de Cristo crucificado.

"CLIMA DE MIEDO"

Por todo ello, Podemos cree que el actual Código Penal tiende a "instaurar un tipo de delitos de opinión y de clima de miedo entre la población a verter cualquier tipo de crítica, ya sea en forma de opinión, creación artística o humorística".

Así, piden que se revisen los delitos de injurias y calumnias, y que además se reforme el Código Penal para "suprimir" el delito de enaltecimiento del terrorismo, que a su juicio está provocando un tratamiento "desproporcionado" para ese tipo de ofensas y comentarios en las redes sociales.