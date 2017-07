El PNV ganaría las elecciones vascas con más escaños

El PNV volvería a ganar las elecciones vascas si se celebraran hoy, según el último Euskobarómetro, lo que confirma que su actual apoyo al PP en Madrid no le está suponiendo el menor coste. Los peneuvistas aumentarían uno o dos escaños respecto a sus 28 actuales, mientras que EH Bildu repetiría en la segunda posición aunque perdería entre uno y tres de sus actuales 18 asientos. Elkarrekin Podemos sería la tercera fuerza en el Parlamento Vasco con los actuales once representantes, con riesgo de perder uno, mientras que el PSE mantendría su nueve escaños. Lospopulares no podrían detener su línea descendente de los últimos años y corren riesgo de perder dos de sus nueve representantes, lo que permitiría la entrada en la Cámara de Ciudadanos.

El equipo del Departamento de Ciencia Política y Administración de la Universidad del País Vasco ha hecho público hoy sus estimaciones electorales, en función de las 1.200 entrevistas que ha realizado entre ciudadanos vascos entre los pasados 2 de mayo y 2 de junio. De esta forma, el PNV volvería a ganar los comicios holgadamente, pero necesitarían, al igual que ahora, el apoyo de otras formaciones para formar Gobierno.

CUMPLIMIENTO INTEGRO DE LAS PENAS PARA LOS ETARRAS

El Euskobarómetro también ha medido las opiniones de los vascos sobre el final de ETA, y ha concluido que el porcentaje de vascos que desean que los presos de ETA cumplan íntegras las condenas que se les impusieron por sus delitos ha crecido 14 puntos en el último año. De esta forma, uno de cada tres vascos defiende que los miembros de la banda deben de cumplir todos los años de cárcel determinados por los tribunales, sin reducciones.

El sondeo constata que se ha producido un endurecimiento de la opinión de la sociedad vasca hacia los reclusos de ETA, al ser esta posición la única que ha experimentado un alza en relación a anteriores encuestas. No obstante, aunque por escaso margen, la mayoría de los sondeados, un 35%, sigue prefiriendo que lasmedidas de reinserción se apliquen a todos los presos de ETAsin excepción. Lo llamativo es que esta posición experimenta un descenso de 15 puntos en relación al Euskobarómetro anterior.

El estudio también confirma que existe un alto consenso en la sociedad vasca (87%) en para abordar la reconciliación "no sólo hay que centrarse en la violencia ejercida por ETA”, también incluir los damnificados de por atentados de la extrema derecha y por abusos policiales. Un 76% de los encuestados también respalda una paz "sin vencedores ni vencidos" y un 73%, con una subida de 12 puntos, que ETA debe de aclarar los más de 300 atentados pendientes de esclarecimiento.