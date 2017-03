Pedro Sánchez la lía en Twitter con un mensaje a Trump

El exsecretario general del PSOE y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez, ha vuelto a levantar este martes una buena polvareda en Twitter a cuenta de un mensaje dirigido a Donald Trump a cuenta de su intención de aumentar el gasto militar para "volver a ganar guerras".

"Señor Trump, créame, la forma más segura de ganar guerras es no empezar ninguna. Deje al mundo en paz. Gracias", ha escrito Sánchez en inglés, aunque sin realizar una mención directa a ninguna de las dos cuentas que utiliza el presidente de EEUU (@POTUS y@realDonaldTrump).

Mr. Trump, believe me, the safest way to win wars is not starting any. Leave the world in peace. Thank you.https://t.co/ogF3qgr9Pi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 de febrero de 2017

Inmediatamente, el mensaje ha sido contestado por muchos tuiteros, que han aludido a la "guerra" interna que vive su partido y le han reprochado que no mencionara a Trump.

@sanchezcastejon Pedro, la manera más eficaz de no romper el PSOE es no presentarse. Deja al partido en paz. Gracias. — Carlos García (@carlosgtome) 28 de febrero de 2017

@sanchezcastejon Pero no hay huevos a citarle. — Arte o Muerte (@ArteMuerte) 28 de febrero de 2017

Mr. Trump, believe me, the safest way to win is to "say no es no", Leave the world in peace and vote for me. Thank you. @sanchezcastejon pic.twitter.com/1kRPBZ1MMe — Luna✾Galla (@lunagalla) 28 de febrero de 2017

Pero, Pedro, si no lo mencionas lo mismo no se entera de lo que le quieres transmitir, @sanchezcastejon — Tamiroff (@tamiroff_) 28 de febrero de 2017

Hello @sanchezcastejon



you need to read this:



"How To Make New Friends"https://t.co/8wJmyRmeTa — Chino de China (@unchinodechina) 28 de febrero de 2017

@sanchezcastejon Para guerra la que hay en tu partido — Fran ♠ ♥ ♣ ♦ (@ShadySoul069) 28 de febrero de 2017