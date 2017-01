Pedro Sánchez desafía a Díaz y retoma su gira en Sevilla

El exalcalde de San Sebastián y diputado del bloque del 'no' salió en defensa de Sánchez defendiendo que no consultara esta cuestión a la militancia, pues el sitio indicado era el comité federal. Y, de paso, afeó que otros dirigentes del partido utilizaran la prensa para airear el debate y manifestar su posición a favor de la abstención.El exsecretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en Twitter que retoma su gira por España el próximo 29 de enero y lo hace en Sevilla, lo que representa todo un desafío a la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien aún no ha confirmado sus intenciones de ser candidata a las primarias. Sánchez, que siguemeditando su postulación "con muchas ganas y mucha fuerza", iniciará en territorio andaluz su recorrido por las federaciones socialistas para medir su apoyo para recuperar el liderazgo del PSOE.

En la misma red social, el exlíder socialista ya avanzó anoche su intención de volver a la carretera para escuchar a los militantes"que no fueron escuchados".

Cumplo con mi palabra. La próxima semana iniciaré encuentros para escuchar a quienes no fueron escuchados: los militantes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 18 de enero de 2017



Este anuncio desencadenó una trifulca protagonizada por Guillermo Fernández Vara y Odón Elorza. El presidente de Extremadura tan solo tardó 20 minutos en contestar a Sánchez, reprochándole que no consultara a los militantes sobre la abstención a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y prefiriera "asegurarse su futuro".

Una pregunta que necesita respuesta. Por qué Pedro Sánchez no convocó a los militantes para decidir sobre Rajoy? — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) 18 de enero de 2017

