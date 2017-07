El PDECat lleva la 'operación Cataluña' a la Fiscalía

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, ha llevado este lunes a la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya las conclusiones de la comisión de investigación de la Cámara Baja sobre la denominada 'operación Cataluña' para que abra una investigación y el caso no quede "impune".

Acompañado de Sergi Miquel, portavoz del PDECat en la comisión de investigación del Congreso que abordó el caso, Campuzano ha afirmado que la Fiscalía "debe actuar", después de que la propia Cámara Baja haya constatado que "la Policía construyó pruebas falsas" contra dirigentes soberanistas, bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

Para Campuzano, se trata de la "operación policiaca más parecida a los GAL", en la que "la Policía actúa en contra de determinadas personas por defender unas ideas", por lo que "está en riesgo la democracia".

Si "en las próximas semanas" la Fiscalía no actúa, el PDECat no se quedará "de brazos cruzados": "No descartamos ninguna acción judicial", ha apuntado.