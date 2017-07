El Partido Socialista advierte que no apoyará el Pacto de Justicia si no se resuelve el "colapso"

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, ha advertido este jueves de que su partido no apoyará el pacto de Estado para la reforma de la Justicia si el Ministerio que dirige Rafael Catalá no resuelve ya el "colapso" que sufren los juzgados y tribunales en España.

Al término de su reunión con las cuatro principales asociaciones de jueces, Robles ha destacado que el panorama que éstas les han expuesto es "muy preocupante" dado que, según les han detallado, existen juzgados con una carga de trabajo por encima del 150% e incluso algunos de 300 y 400%.

Lo que provoca que los ciudadanos vean cómo sus juicios se retrasen hasta cuatro años. Y, frente a esta situación, Robles ha subrayado que "no parece razonable" que se hayan creado 2.000 plazas públicas para la Agencia Tributaria, aún pudiendo ser necesarias, y sólo 65 para jueces y 35 para fiscales para este 2017.

"Es inaceptable que ante la situación de colapso el Ministerio de Justicia no esté haciendo nada", ha enfatizado.

SE PARECE AL PACTO DE TOLEDO

La dirigente socialista ha subrayado que la estrategia nacional de justicia auspiciada por Catalá está empezando a parecerse al "Pacto de Toledo".

Es decir, "es una especie de cortina de humo para ganar tiempo y no resolver los problemas", y ha insistido en que si la situación de "presión" y de "falta de medios" en que trabaja la carrera judicial no mejora, "el PSOE no puede apoyar ese pacto de Estado".

Además de lanzar esta advertencia, Robles ha adelantado que el PSOE va a pedir la comparecencia en el Congreso del ministro Rafael Catalá para que dé cuenta de las medidas que piensa tomar ante esta "saturación".

Y que especifique qué va a hacer para crear más plazas de jueces y fiscales, para que detalle los planes presupuestarios que tiene previsto desarrollar y para que explique la política de nombramientos de la Fiscalía.

El PSOE ha decidido solicitar su presencia en sede parlamentaria después de reunirse con la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

Quienes tienen previsto reunirse con todos los grupos parlamentarios para trasladarles las 14 propuestas que han acordado para mejorar la administración de la justicia en beneficio de los ciudadanos.

PIDEN 250 PLAZAS POR AÑO

En declaraciones a los periodistas y tal y como ha hecho llegar al PSOE, el presidente de la APM, Manuel Almenar, ha denunciado la reducción de la dotación presupuestaria y la "escasa" oferta pública de puestos de trabajo para la justicia, lo que está trayendo consigo una "sobresaturación" de los juzgados y tribunales.

Frente a esto, las cuatro asociaciones judiciales plantean, entre otras medidas, la necesidad de reforzar la independencia de la justicia y, singularmente, de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y de incrementar el número de jueces convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.