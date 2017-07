Pablo Iglesias: "España no es la monarquía"

A las puertas del acto que conmemora el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la plurinacionalidad y ha advertido que España “no es solamente el Estado español”, que “no es la monarquía” y que quienes así lo crean, no comprenden a su país.

Iglesias ha lanzado su reflexión en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid en el que ha pedido abordar el conflicto territorial con altura de estadistas. “Quien identifica a España con un estado asociado a un significante como la monarquía no entiende lo que es España. Y esto hay que decirlo muy claramente. España no es solamente el estado español, España no es la monarquía”, ha aseverado. A su juicio, “es una realidad plurinacional compleja en la que conviven diferentes naciones”. Iglesias ha hecho públicas sus reflexiones poco antes de trasladarse al Congreso de los Diputados, al que este mediodía asisten los Reyes al acto conmemorativo de las elecciones de 1977 y ha pedido buscar fórmulas democráticas para gestionar la "realidad nacional".

El líder podemista ha defendido la plurinacionalidad y se ha comprometido a trabajar en pos de un referéndum pactado con garantías para que los catalanes puedan ejercer el derecho a decidir con garantías. Preguntado por quién tiene la soberanía nacional ha respondido: “el pueblo”. ¿El pueblo español? “Sí”, ha respondido.

Iglesias ha considerado “una barbaridad criminalizar la movilización del 1 de octubre”, pero ha señalado que esa cita “no cumple con las características para ejercer el derecho a decidir”.

EL PP COMO "AMENAZA"

El podemista ha cargado en su discurso largamente contra la corrupción y asegurado que “la presencia del PP en las instituciones es una amenaza", una conclusión que, alega, resulta “obvia para cualquier persona que piense”.

Con el ánimo de expulsar al PP del Gobierno, revertir los recortes sociales y buscar un nuevo encaje para Catalunya, Iglesias propone una alianza "más amplia" por la izquierda, ide que ya trasladó este martes al líder del PSOE, Pedro Sánchez, con quien se reunió en el Parlamento.

En ese “bloque histórico” quiere amalgamar a Podemos, PSOE y las fuerzas independentistas, a quienes defiende en contra de la “criminalización”. Escuchándole, los portavoces en el Congreso deERC, Joan Tardà, y PEDECat, Carles Campuzano.