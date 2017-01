Oriol Junqueras: "Santi Vidal se ha explicado muy mal"

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha roto su silencio sobre el escándalo desatado por el ya exsenador de ERC Santi Vidal. Si el sábado no quiso responder a las preguntas de los periodistas, este lunes sí ha abordado la polémica durante una entrevista en RAC1. "Santi Vidal se ha explicado muy mal, lo que dijo no era cierto, no se correspondía con la realidad", ha afirmado el líder republicado en varias ocasiones sin dejar de ensalzar el trabajo de Vidal y su "injusta persecución" por parte del Estado al haber sido apartado de la carrera judicial por redactar un borrador de constitución catalana.

"No compartimos la manera de expresarse, hay que explicarse con rigor y precisión", ha defendido Junqueras tras denunciar la "doble vara de medir" del Estado, comparando la rápida asunción de responsabilidades de Vidal con el hecho de que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz siga teniendo un cargo en el Congreso tras su conversación con el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso. "Pero si nos miden con varas diferentes, es la mejor oportunidad para hacerlo mejor", ha remachado.

El número dos del Ejecutivo catalán ha dejado claro que la Generalitat "no ha cometido ninguna ilegalidad" y que dispone de aquellos datos fiscales de los catalanes "que puede tener dentro de la ley". Y ha puntualizado que estos datos "son suficientes" para poder construir las estructuras de estado, como la hacienda propia. Al ser preguntado por otras revelaciones de Vidal, relacionadas con los Mossos d'Esquadra o la justicia, Junqueras se ha limitado a reiterar que ninguna de las afirmaciones del exmagistrado "se correspondían con la realidad".