Ofensiva de la CUP en la calle y en las redes para exigir la fecha y la pregunta del referéndum

La CUP ha iniciado este martes una ofensiva en las redes sociales y en la calle para exigir que se concrete "ya" la fecha y la pregunta del referéndum.

"Pedimos un gran pacto social y político para fijar la fecha y la pregunta", ha explicado Núria Gibert, portavoz de los 'cupaires' y concejala en el Ayuntamiento de Sant Cugat, durante la presentación de la campaña frente al Arc de Triomf de Barcelona. Los anticapitalistas repartirán 250.000 papeletas con su reivindicación.

Las papeletas recogen la misma propuesta de pregunta que presentaron hace unas semanas los diputados anticapitalistas ('¿Vol que Catalunya esdevingui una República independent?'), aunque en esta ocasión amplía el abanico de idiomas. Destacados, en cuerpo de letra más grande, en catalán y aranés, y más pequeño en castellano, rumano y árabe. Estas cinco lenguas son las más habladas en Catalunya, según Idescat, explican en la CUP.

En el reverso de la papeleta, la CUP exige un "acuerdo" y recuerda el "esfuerzo muy importante" que han realizado para que no haya excusas para la no celebración de la consulta de autodeterminación,votando unos presupuestos con un "contenido social" que denostan.

Hacen falta concreciones ya. Concreciones en su organización y en los aspectos centrales de su celebración", añaden, antes de recalcar que el referéndum no puede depender "de los ritmos que imponga el Estado", en referencia a los juicios e inhabilitaciones.

"Exigimos claramente y urgentemente un acuerdo: un acuerdo para una pregunta clara y binaria sobre la independencia; y un acuerdo para la fecha del referéndum. No hay excusas", concluyen.

⏩ La CUP inicia el repartiment de 250.000 butlletes per reclamar #DataiPreguntaAra pel #referèndum2017 pic.twitter.com/f1i3f6WyOy

Data per tenir un horitzó clar. Pregunta per treballar incansablement pel sí o pel no. #DataiPreguntaAra #Referèndum2017 pic.twitter.com/dRP9AQ12HX