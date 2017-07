'Ni confianza ciega ni cheques en blanco'

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes que espera que el presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, explique el próximo miércoles, en su declaración como testigo en el marco del 'caso Gürtel', si conocía la corrupción que había en su partido, si formó parte de la trama y si obtuvo un beneficio económico.

"Espero que diga la verdad, porque está bajo juramento y es su obligación", y que cuente "el grado de conocimiento que tenía de toda esa trama de corrupción en tantas versiones, Gürtel, Púnica, el caso Bárcenas...", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs.

Si bien declarará ante el juez como testigo y no como imputado, el presidente de Cs considera "grave" que el PP "esté implicado en tantos casos de corrupción". "No es un problema solo del PP, acaba salpicando a la imagen del Gobierno de nuestro país", ha señalado.

Cuando le han preguntado si cree al líder del Ejecutivo cuando dice que él no tiene nada que ver con los casos de corrupción, Rivera ha respondido que el no confía "ni en Rajoy ni en nadie en general" porque en política no se dan "cheques en blanco ni hay "confianza ciega", y menos aún si es alguien de otro partido.

A pesar de todo, ha afirmado que Ciudadanos hizo lo correcto al permitir la investidura de Mariano Rajoy el año pasado, aunque fuera "una decisión difícil". También cree que acertó al no entrar en el Gobierno del PP, que tiene "mochilas de corrupción" y está encabezado por un presidente que "no representa el cambio ni la regeneración".