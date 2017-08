Nace un nuevo partido de centroizquierda contra el nacionalismo catalán

Antonio Robles, exdiputado de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña y uno de los fundadores del partido, impulsa una nueva fuerza de centroizquierda, bajo las siglas de dCIDE, que pretende "plantar cara" al nacionalismo. La formación, denominada Centro Izquierda de España (dCIDE), tiene sus raíces principalmente en Cataluña aunque su vocación es estatal y prevé celebrar en septiembre en Madrid su asamblea constituyente.

Robles, que fue el primer secretario general de Ciudadanos cuando se fundó el partido en 2006, rompió con Albert Rivera en 2009 y pasó posteriormente por UPyD, con la que se presentó como cabeza de lista en las elecciones catalanas de 2010.

Según Robles, ahora portavoz de dCIDE, la nueva formación que impulsa se sostiene sobre tres pilares fundamentales: situarse en el centroizquierda "reformista y no radical" que ya ocupa el PSOE, reivindicar "sin complejos" la nación española y defender la "lengua común" frente a las "castas nacionalistas" que quieren "excluirla".

dCIDE, ha subrayado, no pretende "suplantar" a Ciudadanos porque la formación que preside Albert Rivera "no está en el espectro de la izquierda". "Ciudadanos, ahora, no tiene nada que ver con el partido fundado en 2006", ha afirmado Robles, que ha remarcado que dCIDE sí aspira a ser una "alternativa al PSOE" que "plante cara sin complejos a los nacionalistas" y se oponga a "cualquier intento de parcelar la nación española".

LOS NOMBRES

En esta búsqueda de encaje en el centroizquierda español, dCIDE está sondeando a personalidades en la órbita socialista y, en este sentido, prevé celebrar en Barcelona, tras la Diada del 11 de septiembre, un acto con la presencia del exministro del Interior José Luis Corcuera, que en mayo se dio de baja del PSOE a raíz del triunfo de Pedro Sánchez en las elecciones primarias del partido.

En junio, dCIDE incorporó a sus filas a la plataforma autodenominada Federación Catalana del PSOE, promovida por Julio Villacorta, un antiguo cuadro del PSC que posteriormente compartió militancia con Robles en Ciudadanos y UPyD. Forman parte asimismo de la estructura de dCIDE el escritor León Arsenal, la jurista Charo Cañete, así como el filólogo Santiago Trancón, uno de los firmantes del Manifiesto de los 2.300 impulsado en 1981 en contra de la inmersión lingüística en catalán.