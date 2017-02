Munté: "No ha habido reuniones secretas"

La 'consellera' de Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté,ha afirmado que no han existido contactos entre el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni el presidente del Gobierno,Mariano Rajoy, sobre el conflicto soberanista, ni reuniones secretas. El Govern nuevamente ha mostrado su disposición a hablar no solo del referéndum sino de otras cuestiones sectoriales y ha acusado al Ejecutivo del PP de no ofrecer diálogo ni propuesta alguna.

"Reuniones para hablar y negociar son las que estamos pidiendo sin respuesta por el otro lado, el Govern quiere negociar y estaremos encantados de hacerlo, pero no tenemos respuesta del Gobierno; en referencia a las declaraciones y contradeclaraciones -según sea la versión Millo o Albiol- no ha habido reuniones secretas, que es lo que queremos: reuniones, encuentros entre los dos presidentes para poder hablar y negociar, nuestra propuesta es clara, al otro lado no hay ninguna y si existe nos encantaría conocerla", ha afirmado.

"Es el Gobierno el que no quiere hablar de nada. Quieren discutir sobre las prioridades de interesan a los catalanes y nos hablan de dependencia, financiación, pensiones... ya tardan a identificar que estos elementos interesan a la ciudadanía pero su tarea no ha sido diligente ni responsable en financiación, pensiones ni dependencia y el único mensaje que entra por la puerta son amenazas de inhabilitación, notificaciones judiciales y que no se puede hablar de nada", ha espetado.

CONTACTOS TELEFÓNICOS

Más allá de ello, Munté ha confirmado que sí se han producido contactos telefónicos -con motivo de la investidura de Rajoy, por ejemplo- entre Puigdemont y el presidente español, encuentros bilaterales de 'consellers' con ministros en reuniones de conferencias sectoriales, "pero no se ha podido avanzar en ningún aspecto ni en los 46 puntos ni en relación al referéndum", por ejemplo en el encuentro entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. Munté ha afirmado que lo que se exige es un encuentro de Puigdemont con Rajoy para abordar como un todo la propuesta de 46 puntos. "Contactos telefónicos ha habido y creo que ustedes los conocen. El 'president' Puigdemont habló con él con ocasión de la llegada del señor Rajoy a la Moncloa, quedaron en verse; ha habido contactos no solo telefónicos y personales entre miembros del Govern y son conocidos", ha explicado, pero desvinculando estos contactos de la cuestión del referéndum y el proceso soberanista.

REFERÉNDUM PESE AL AVISO DEL TC

Munté ha confirmado que los miembros del Govern han sido advertidos del incidente de ejecución de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la resolución que aprobó el Parlament en el debate de política general sobre la celebración del referéndum de independencia. Munté ha ironizado afirmando que se trata de una "nueva muestra de la operación dialogo. Este tipo de advertencias es la única cosa que entra por la puerta del Palau del a Generalitat, ninguna otra cosa que este tipo de notificaciones".

Al respecto de este aviso del Constitucional, la portavoz se ha reafirmado en la voluntad de tirar adelante el referéndum: "Requerimientos como el de hoy y otras ocasiones no pueden parar un compromiso firme de este Govern y de la mayoría parlamentaria, estamos absolutamente decididos a seguir tirar adelante el mandato de la ciudadanía y nuestro Parlament".

LA COMISIÓN SOBRE SANTIAGO VIDAL

Munté ha criticado la decisión de la oposición en el Parlament de crear una comisión de investigación sobre las afirmaciones del ya exsenador de ERC Santiago Vidal -entre ellas, que el Govern dispone de forma ilegal de datos fiscales de los catalanes. "La comisión del 'caso Vidal' no tendrá ninguna utilidad, se han dado las explicaciones suficientes en relación a esta situaicón, lo hemos hecho desde esta tribuna y en sede parlamentaria por parte del vicepresidente y 'conseller' de Economía y el secretario de Hacienda se han dado las explicaciones que tocaba", ha explicado.

REFUGIADOS: CRÍTICA AL ESTADO

Por otra parte, el Govern ha abordado hoy la situación de los refugiados y ha exigido de nuevo la descentralización de la gestión de estas políticas de acogida, y que el Estado asuma sus compromisos respecto a recibir al contingente de 17.000 refugiados de los cuales el Govern cree que como mínimo 4.500 se acogerían en Cataluña. "Exigimos al Estado que en dos meses puedan llegar a Cataluña el grupo de 270 personas con especial vulnerabilidad", ha afirmado la portavoz, que ha anunciado el refuerzo del pacto nacional para la inmigración, así como un plan de acogida de 100 estudiantes universitarios para el próximo curso. Munté ha llamado a hacer un "frente común" catalán con entidades, partidos e instituciones para reclamar al Estado que cumpla sus compromisos.