Mas dice que el referéndum también podría incluir la pregunta sobre la 'tercera vía'

Después del debate en el Ateneo con José Manuel García Margallo, Artur Mas ha seguido este miércoles en Madrid defendiendo la causa independentista catalana. En un desayuno organizado por la revista 'Vanity Fair', el 'expresident' ha destacado que la Generalitat está dispuesta a pactar todo lo referente al referéndum y ha propuesto que en esa votación se incluya también la opción de la llamada 'tercera vía'. Mas ha denunciado que el Gobierno central no propone ninguna opción frente al "proyecto pacífico, democrático y rupturista" de los soberanistas. "Llegará un punto en el que habrá que decidir si paramos o avanzamos. ¿Hay algo en medio entre el 'statu quo' y nuestro proyecto? Se habla de terceras vías, pero no se concreta. No he visto a ningún partido ni al Gobierno que diga 'esta es nuestra propuesta'", ha explicado. Según el 'expresident', la Generalitat pediría que se votara esa opción alternativa "al lado" de la que consideran que tienen "legitimidad" a plantear, la de la independencia. "Se vería dónde está la mayoría: en la indepenencia o en la tercera vía. Serían propuestas en positivo", ha afirmado.

En el acto, el antiguo dirigente de la extinta CDC ha respondido casi una veintena de preguntas planteadas por el público, en su gran mayoría periodistas. Ha contestado todas menos una, la que le pedía que definiera qué papel espera del jefe del Estado en todo este proceso. "Esa no la voy a responder. Lo digo en un sentido positivo, para no condicionar el papel del jefe del Estado. No haría ningún bien si lo hago", ha declarado.

EL 'CASO PALAU'

La prensa también ha querido saber si, ante las revelaciones en el marco del 'caso Palau' y el cerco judicial en torno al 3% de CDC, ha pensado en alguna ocasión en apartarse para no perjudicar ni al 'procés' ni al nuevo PDECat. Mas ha respondido que se considera "el único político que se aparta casi siempre que le toca" y que en el nuevo partido ocupa la "presidencia no ejecutiva". "La respuesta es que no me lo he planteado, porque creo sinceramente que no es necesario. En el único proceso judicial en el que estoy es en el del 9-N del 2014, no estoy en ningún proceso judicial ni como testigo. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta", se ha defendido. Y en cuanto a las "acusaciones" sobre financiación irregular, que ha recordado que no son "nuevas", ha advertido de que no se puede estar "permanentemente" relacionando a un partido con este tema "si no se analiza la obra pública y las adjudicaciones". "Hay que ir adjudicación por adjudicación y demostrar que ha habido vinculación", ha reclamado. "Después hay otra cosa que son las donaciones. Pero una cosa son donaciones a partidos o fundaciones y otra cosa es alterar concursos públicos. En el 'caso Palau' nadie está analizando la obra pública", se ha quejado.