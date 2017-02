Mas cree que el referéndum podría celebrarse "en torno al verano"

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha abierto este martes la posibilidad de que el referéndum se celebre "en torno al verano" en caso de que se avance, descartando el mes de agosto. "Se hará como máximo en septiembre, o incluso puede ser antes, en torno al verano. No será ahora en febrero ni en marzo. Puede ser en septiembre o antes, y como agosto no puede ser, ustedes mismos", ha destacado en una entrevista en Onda Cero.

Tras lamentar la actitud del Gobierno ante las demandas catalanas y la negativa al diálogo sobre el ‘procés’, ha defendido que la Constitución no prohíbe la celebración de un referéndum pero sí laindependencia: "El referéndum es perfectamente legal si se quiere, lo que no es legal es la independencia".

Mas ha augurado que el Tribunal Constitucional anulará el referéndum y ha defendido la desobediencia catalana cuando se genere “un choque de legalidades y legitimidades”. “En algún momento se tendrá que desobedecer al TC para superar el statu quo”, ha sentenciado.

“LA CUP NO CUMPLIÓ SU PALABRA”



Mas ha arremetido contra la CUP y ha lamentado que la formación anticapitalista no cumpliera el pacto que acordaron a cambio de desbancarle como ‘president’. “Yo me aparté, pero la CUP no cumplió su palabra: no apoyaron los presupuestos del año pasado”, lo que según él era un acuerdo “solemne”. “Acordamos que no votarían junto con los partidos en contra del derecho a decidir y lo hicieron. Ahora no es así y me alegro”, ha comentado Mas, que ha sido contundente en afirmar que Junts pel Sí “no depende de la CUP por capricho” sino porque “los votantes de Catalunya así lo decidieron legítimamente en el plebiscito”.

LOS TRIBUNALES Y EL 'PROCÉS' DECIDIRÁN SU CANDIDATURA



Preguntado por la posibilidad de presentarse como líder del PDECat, Mas ha insistido en su argumento de que “autodescartadoPuigdemont los demás no tenemos por qué descartarnos”, aunque es consciente que todo dependerá de cómo avance el ‘procés’ y de la sentencia de su juicio, previsto para el próximo 6 de febrero. “Si en el momento [de presentar la candidatura] estamos aún sometidos al régimen jurídico español no me podría presentar. Pero si estamos bajo ordenamiento jurídico catalán, es decir, bajo la Constitución de un Estado catalán que se rija por las leyes del Parlament, entonces lógicamente tendría libertad para presentarme a cualquier tipo de elección”, ha sugerido.

Sobre su cita en los tribunales, Mas ha sido contundente: “ El juicio contra mí no tiene base legal sino política. Se nos persigue por nuestras ideas”. Según el ‘expresident’ se trata de una iniciativa judicial “instada por la Fiscalía General del Estado en connivencia con el Gobierno del PP” y, por eso, ha aseverado que “llegaran hasta las últimas instancias europeas para demostrar que no había ningún delito, ni la intención de cometerlo”.

Mas no ha escatimado las críticas a los fiscales, que considera que “podían haber evitado el juicio” pero que “nadie movió un dedo para pararlo”. Por este motivo, añade que se trata de “un juicio político” ya que “el Estado estaba contra las cuerdas por gran éxito internacional de nuestra consulta”.

"EL GOVERN CONOCE LOS DATOS FISCALES"



En relación a las aseveraciones de Santi Vidal de la semana pasada, Mas ha argumentado que le tiene “estima” a al ahora exsenador “porque más allá de las palabras y el ‘postureo’ se la jugó personalmente y eso lo hacen pocos”. Aún así, ha considerado que se ha equivocado y que “los errores se pagan”.

“Ha hablado más de la cuenta y no ha explicado la realidad” ha afirmado Mas, quien también ha negado todas las acusaciones de Vidal al Govern excepto el hecho de que el ejecutivo catalán tenga los datos fiscales de los ciudadanos: “Los conoce, pero otra cosa es con que finalidad las usa”, ha afirmado el 'expresident'.