Margarita Robles confía en que el PSOE salga unido del proceso de primarias

La diputada socialista en el Congreso, Margarita Robles, quien ha defendido hoy la candidatura de Pedro Sánchez en Zaragoza, confía en que salga un PSOE "unido" de las elecciones primarias a la secretaría general de los socialistas.

Junto a la diputada aragonesa, Susana Sumelzo, Margarita Robles ha mantenido un encuentro con los militantes socialistas, en la sede de Zaragoza, donde una hora antes ha estado también el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien se ha reunido con el grupo de apoyo a Susana Díaz.

Con la vista puesta en el Congreso Federal del PSOE, Robles ha apuntado que espera que el proceso de las elecciones primarias se lleve a cabo con "muchísimo respeto", porque considera que lo realmente importante es que de allí salga un PSOE "unido", que sea alternativa de poder.

Sobre el apoyo a la candidatura de Susana Díaz por parte de personas relevantes dentro del PSOE como el expresidente Rodríguez Zapatero, Robles ha indicado que, en democracia, no hay ni nombres ni apellidos, porque todos son iguales.

"Para mi no hay diferencia entre un expresidente y cualquier militante del PSOE. Esa es una ventaja, en el siglo XXI, ya no puede haber grandes popes si no que todos somos iguales", ha asegurado.

Por su parte, la diputada socialista Susana Sumelzo, quien votó no en la investidura de Mariano Rajoy junto a Margarita Robles, ha resaltado la importancia de contar con personas "independientes" dentro del PSOE, que creen en la idoneidad de Pedro Sánchez para impulsar un proyecto "transparente" y "participado", que cuente con la militancia.