JxSí y la CUP registran la ley del referéndum por la vía de urgencia extraordinaria

JxSí y la CUP siguen adelante sin pausa para llegar a tiempo de aprobar la ley del referéndum, condición fundamental para que el 'president' apruebe el correspondiente decreto de convocatoria y la consulta llegue a celebrarse. Los grupos independentistas han registrado este lunes la norma por el procedimiento de "urgencia extraordinaria", con algunos cambios menores respecto al texto que se dio a conocer hace un mes. Con todo, el recorrido legal y por tanto la polémica política no comenzará a producirse hasta que la Mesa, el día 16 previsiblemente, acepte a trámite el texto con el voto a favor de la mayoría soberanista de la misma.

En una rueda de prensa tras el registro de la norma, los representantes de Junts pel Sí y la CUP han querido ante todo exhibir una totala determinación en aprobar la ley y llevar a cabo el referéndum pese a la eventual suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la reforma del reglamento del Parlament para una tramitación exprés por lectura única con la que se quería aprobar la norma. "La respuesta a la impugnación del reglamento es la presentación de esta ley del referéndum para la autodeterminación. La democracia en Catalunya no la pararán ni el señor Rajoy ni el TC", ha proclamado el jefe de filas de JxSí, Lluís Corominas junto a Marta Rovira, de ERC, y Benet Salellas y Gabriela Serra, de la CUP, entre otros diputados.

Junts pel Sí han dejado abierta la puerta de diferentes alternativas para tramitar la ley del referéndum, incluida la desobediencia al Constitucional. "Ya decidiremos si optamos por otra vía o seguimos por la misma [la lectura única], si el TC se ha extralimitado o no al anular algo que tiene regulado el Congreso y otras asambleas legislativas", ha apuntado Rovira, que ha afirmado que existen diversas posibilidades para tirar adelante la norma. En todo caso, los independentsitas deberán darse prisa para llegar a tiempo al 1-O.

La impugnación del TC

Por su parte, el diputado de la CUP Benet Salellas ha mostrado su interés en poder lograr más adhesiones a la ley del referéndum -en relación a Catalunya Sí que es Pot-y ha mostrado toda la "firmeza" en tirar adelante. "No dejaremos de trabajar, de discutir, de añadir o de enmendar lo necesario para sumar más diputados a esta ley. Estamos a tiempo, es una ley de país", ha afirmado.

El PP, al acecho

La tramitación 'exprés' por la vía de urgencia extraordinaria acorta todos los trámites previos a la aprobación de la ley. En todo caso, el registro hoy de la normativa todavía no tiene consecuencias a efectos prácticos, ya que solo se entiende que la Cámara la empieza a tramitar cuando así lo dice la Mesa del Parlament. Este no tiene previsto reunirse hasta el miércoles 16 de agosto, y no está claro que en esa reunión se decida tramitar la iniciativa. La Mesa está controlada por JxSí, que tiene cuatro de los siete miembros y hace valer su mayoría, por lo que dominará los tiempos de tramitación de la ley. La diputada del PPC, Andrea Levy ha anticipado este mismo lunes que su partido actuará de inmediato cuando la Mesa tramite el texto. El Estado de derecho "frenará todos los planes" de los partidos independentsitas, "con serenidad y mesura", ha afirmado.

Los tiempos de tramitación tanto de esta ley como la de las tres leyes de desconexión -la de la hacienda catalana, la de la seguridad social y la de transitoriedad jurídica- no son un tema menor, ya que JxSí y la CUP lo diseñarán para que el Estado tenga el mínimo tiempo de reacción para impugnarlas.

El primer pleno ordinario de la legislatura está previsto para el miércoles 6 de septiembre, pero JxSí y la CUP tienen mayoría para forzar uno extraordinario cuando lo consideren oportuno.

La ley de transitoriedad, pendiente

Por otro lado, los dos partidos independentistas han acordado dejar la presentación de otra de las leyes soberanistas, la de transitoriedad jurídica, hasta finales del mes de agosto, pese a que anunciaron que lo harían antes de finalizar julio. La diputada de ERC Marta Rovira no ha querido dar más detalles: "Estamos en conversaciones para decidir el mejor momento para presentarla, hoy no será", se ha limitado a afirmar.