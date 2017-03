Junqueras emplaza a Rajoy a mantener relaciones bilaterales

Esquerra Republicana ha aprovechado este sábado un acto masivo en favor del referénudm, en Barcelona para emplazar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a dialogar de forma bilateral, de Estado a Estado. El mítin, al que han asistido cinco mil personas según la organización, ha sido una exhibición de fuerza y también un emplazamiento al espacio de los "comuns" para que esté al lado del soberanismo en la celebración del referéndum ante unos próximos meses que, según han admitido los dirigentes republicanos, serán complicados.

El acto, bajo el lema "Guanyem la República, fem-ho", lo ha cerrado el líder del partido, vicepresidente del Govern y 'conseller ' de Economía, Oriol Junqueras, que se ha dirigido en castellano al presidente del Gobierno. "Le ofrecemos nuestra mano como tantas veces para dialogar porque estamos convencidos de que queremos las mejores relaciones -al menos nosotros- bilaterales con todos los países del mundo y obviamente con España porque compartimos tantas realidades". Una oferta que ha acompañado del mensaje de firmeza que ha presidido todo el acto: "Esta mano de esta sociedad tan diversa y plural nunca renunciará a defender la democracia, a ejercer el derecho a voto, nunca renunciará ni a las urnas ni a las papeletas".

Junqueras, como el resto de intervinientes -entre ellos representantes del Quebec y de Eslovenia- ha insistido no sólo en la bondad del referéndum sino que ha asegurado que será bueno para el conjunto de los españoles. "Los ciudadanos españoles tendrán más posibilidades de preservar sus derechos sociales, civiles y políticos, amenazados por este Gobierno- si nosotros también salimos adelante aquí porque sí que somos franternales y qeuremos la franternidad entre todos", ha asegurado, convencido de que la independencia mejoraría las relaciones entre Cataluña y España.

MENSAJE A LOS 'COMUNS'

Junqueras ha obviado todo comentario sobre el varapalo del Consell de Garantíes Estatutàries a la referencia de los presupuestos al referéndum de independencia. Tampoco se ha referido en ningún momento a la corrupción -en un contexto en el que se lleva a cabo el juicio del caso Palau-, algo que sí han comentado -brevemente- otros dirigentes de ERC como Joan Tardà, a la hora de definir el modelo de país que pretenden. El acto, por cierto, ha tenido lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona, el mismo escenario donde se llevó a cabo el controvertido congreso fundacional de la posconvergencia, el PDECat.

El líder republicano sí se ha referido claramente al espacio político de los 'comuns', al que ha emplazado a no "mirar hacia otro lado" en relación al proyecto de llevar a cabo el referéndum (un referéndum que la secretaria general Marta Rovira ha situado en el próximo mes de septiembre por cierto). "Los que quieren transformar esta realidad para hacer una realidad mejor no se pueden permitir el lujo de mirar hacia otro lado cuando en nuestro país, en esta sociedad tan plural hay una inmensa mayoría dispuesta a ejercer este derecho de voto", ha advertido.

Junqueras ha lanzado en este sentido un aviso respecto a las consecuencias de no tirar adelante la consulta. "Los próximos meses seguro que estarán llenos de dificultades, el Gobierno español no piensa en nada más, si no saliéramos adelante las dificultades serán mucho mayores y durarán mucho más tiempo y serán mucho mayores en toda partes", ha concluído. Al acto ha asistido la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diversos 'consellers y los líderes de las entidades soberanistas, entre otros.