Jorge Verstrynge, absuelto de los delitos de atentado y lesiones a un policía

El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge ha sido absuelto este jueves de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones por los que la Fiscalía pedía que fuera condenado a tres años y medio de cárcel por una supuesta agresión a un policía en una concentración a favor de la república celebrada en la Puerta del Sol de Madrid el día de la proclamación de Felipe VI, en junio del 2014. El Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid sólo ha condenado a 10 meses de prisión por el primer delito, con la atenuante de dilaciones, a uno de los tres acusados por los incidentes que se produjeron el 16 de junio de 2014.

En su comparecencia en el Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid, el pasado 24 de enero, Verstrynge atribuyó el juicio contra él a la "represión" que ejerce el Estado cuando alguien critica a la Corona. "No acometí a ningún policía. No me moví. Fueron ellos", alegó el politólogo para defenderse de las acusaciones de agresión a un policía.

La sentencia declara probado que Verstrynge, junto a su mujer y su hijo menor de edad acudió a la concentración convocada por la plataforma Contra la impunidad del Franquismo, que había sido prohibida por la Delegación del Gobierno de Madrid, "sin que consten las razones por las que dicho órgano acordó" tal medida. Entre los concentrados también estaban los también acusados Iván Torrico Lorenzo y Manuel Prada. Torrico ha sido condenado a 10 meses de prisión por atentado contra la autoridad con atenuante de dilaciones en el procedimiento.

El fallo, que puede ser recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, explica que en un momento determinado Verstrynge y su familia quisieron abandonar la concentración y los agentes de Policía que formaban el dispositivo de control que impedía que la concentración traspasar ciertas zonas se lo impidió, ya que suponía atravesar la línea de contención establecida.

El juez afirma que en ese momento "tuvo lugar un momento de tensión entre Verstrynge y los agentes, procediendo" dos de ellos a detenerle y conducirle a un furgó policial, "sin que esté probado" que el politólogo "previamente hubiera empujado, dando un manotazo o de algún otro modo acometiendo a los agentes". Tampoco se ha probado que se resistiese al arresto y que pudiera haber provocado una caída a uno de los policías que le produjera un esguince de muñeca.

A raíz de su arresto, los concentrados empezaron a protestar airadamente y en ese momento, Torrico se acercó a los agentes y dio una patada en el abdomen a uno de ellos, por lo que le condena a los 10 meses. Prada ha sido absuelto al no haberse probado que agrediera a nadie.

El juez no ha dado credibilidad al testimonio de los agentes que aseguraron que fue Verstrynge provocó su detención al enfrentarse a ellos diciendo que pasaría el cordón "por sus cojones" y provocando la caída de uno de los policías en el rifirafe. Para ello, el magistrado ha tenido en cuenta las grabaciones que realizaron varios de los concentrados.