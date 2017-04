Con Jordi Pujol Ferrusola empeoró todo

La lista de epítetos no especialmente amables respecto a Jordi Pujol Ferrusola por parte del universo convergente es larga, y viene de lejos. Materia para un análisis político y periodístico: ¿Por qué sus actuaciones, desbordando a menudo la legalidad, no han llegado hasta ahora a los tribunales y a medidas coercitivas de peso como una prisión provisional?

Hay que remontarse al pujolismo para hacer memoria y recordar cómo se enojaba el entonces todopoderoso 'president' cuando alguno de sus colaboradores osaba sugerirle indirectamente que vigilara a su familia, y más concretamente a sus hijos. Y para ser precisos, al primogénito. Pujol, según todas las fuentes consultadas, siempre miraba hacia otro lado y se molestaba.

IMPUNIDAD

"Un loco", es una de las definiciones que hoy algunos que le conocieron en CDC dan sobre Jordi Pujol júnior. Una locura consistente en transitar siempre en el alhambre de la legalidad pero sin ningún tapujo, sin dedicar un exceso de tiempo a disimular sus actuaciones en cuanto a los negocios. "Su ambición y su percepción de impunidad han acabado desfigurando la trayectoria de su padre, apasionado de la política y del país, que no supo o pudo parar las maniobras de su hijo", afirma otro buen conocedor de la trayectoria de los Pujol.

Pero para ser más precisos, y citando a una persona destacadísima de la antigua Convergència, hay que definir los hechos: "Todos los partidos se han financiado irregularmente, todos; la única diferencia es que durante una época lo hacían pero no había nadie que se metiera un duro en el bolsillo. En Convergència el cambio se produce cuando de esto se ocupa Jordi [Pujol Ferrusola]. Yo estoy muy tranquilo porque lo dije y lo denuncié, dije lo que pasaría, porque Jordi lo que hacía era quedarse el dinero él, o una parte del dinero". Esta fuente sostiene que denunció los hechos y que le dijeron "que sí, pero finalmente fue que no". Es decir, no hubo medidas ejecutivas ante tal denuncia.

EL 'CASO PRETORIA'

Jordi Pujol Ferrusola era amigo de Artur Mas, habían coincidido trabajando en Tipel, la empresa de la familia Prenafeta, un apelllido hoy también salpicado totalmente por la corrupción, por las comisiones ilegales en el 'caso Pretoria' junto a Macià Alavedra, otro antiguo peso pesado convergente que ha acabado confesando las ilegalidades a la hora de cobrar comisiones, a cambio de eludir la cárcel.

Pues bien, la fuente consultada recuerda, sí, la amistad de Mas con Pujol júnior, pero sostiene que el expresidente no se ha metido ni un euro en el bolsillo. Diferente es, y aquí viene otra de las claves que quizá nunca se acabarán aclarando, que hubiera "tolerado, o bendecido... eso ya no lo sé".

Lo cierto, pues, volviendo al inicio, es que más de uno de los buenos conocedores de fondo del partido y del Govern habían detectado -porque tampoco era difícil de ver- las actividades del primogénito, sin especial tendencia a la ocultación.

Pero, sin duda, falta conocer la actuación, el modus operandi, del primogénito en relación directa con CDC. Con todo, no fue él sinoOriol Pujol quien hizo carrera públicamente en el partido, donde llegó a ser el número dos y aspirante a suceder a Mas, quien acabaría así siendo un paréntesis entre los mandatos de los Pujol.

EL 'CASO ITV'

No ha sido así porque también Oriol Pujol se enfrenta con la justicia por el 'caso ITV'. Y respecto a este, también el 'expresident' sufría en silencio su carácter excesivamente impulsivo. Jordi Pujol padre sufría por las aspiraciones de Oriol. En este caso no ha sido la financiación irregular lo que pesa sobre él, pero sí un uso abusivo de su posición de influencia. Cuestión de saber llevar el apellido, como dijo en una ocasión Jordi Pujol Ferrusola. Un personaje al que en CDC se dedicaban, siempre en privado, epítetos de todo tipo, ninguno amable.