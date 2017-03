Las incógnitas que debería aclarar Mas en el Parlament

El expresidente de la Generalitat y presidente del PDECat, Artur Mas, comparece este miércoles en el Parlament para dar explicaciones sobre los últimos escándalos de corrupción que han salpicado a la extinta Convergència, el partido que dirigió y que se disolvió políticamente para dar paso a la nueva formación política. Hay dos procesos judiciales en marcha: la supuesta financiación ilegal de CDC través del Palau de la Música, cuyo juicio se está celebrando, y el supuesto pago de comisiones del 3% al partido por parte de varias empresas; una investigación que está llevando un juez de El Vendrell y por la que se registró la sede convergente en Barcelona. Estas son algunas de las cuestiones sobre las que Mas debería responder.

EL PALAU DE LA MÚSICA

Jordi Montull, el que fuera mano derecha de Fèlix Millet en el Palau de la Música, llegó a un acuerdo con la fiscalía para salvar a su hija, Gemma Montull, y que esta no pise la cárcel. A cambio, padre e hija han admitido que Ferrovial pagó comisiones a CDC a través del Palau. Millet, que era presidente del auditorio, se apuntó al carro y fue claro: "Ferrovial hacía donaciones al Palau para que el dinero fuera a CDC a cambio de obra pública. Eso no lo dije en mi confesión del 2009, pero es la verdad".

LOS EXTESOREROS DEL PARTIDO

En el banquillo de los acusados por el expolio del Palau y la supuesta financiación ilegal de CDC se sienta el que fuera tesorero del partido Daniel Osàcar. Según la acusación, esta persona canalizó parte de las comisiones que fueron a parar a Convergència, aunque él lo negó. "Se ha mentido mucho aquí", dijo. Pero este no es el único tesorero de CDC imputado por un presunto caso de corrupción: Andreu Viloca lo está por el 'caso 3%'.

EL PAGO DE COMISIONES

CDC siempre ha negado que se financiara a través del Palau, pero el fiscal reclama el decomiso de 6,6 millones de euros que supuestamente recibió de forma ilegal. El partido tiene en estos momentos 15 sedes embargadas. ¿Mas sabía que se estaban cobrando comisiones? ¿O, como defiende su formación, todo es mentira y la confesión de los investigados es solo para reducir su eventual condena?

SU NOMBRE SALE EN EL 'CASO 3%'

En el caso del 3% que investiga el juez de El Vendrell ha salido el nombre de Mas. Un testigo protegido ha dejado al descubierto la contundente advertencia que supuestamente le hizo el 'exconseller' y ahora diputado Germà Gordó por no "obedecer" a los intereses de CDC. Según este empresario y donante de fondos a la fundación convergente CatDem, Gordó le dijo: "Tú no obedeces. Ahora a quien no obecedes es 'president', a ver qué va a pasar". El empresario relató también que había tenido una cita con Mas en su despacho de CDC y este le dijo: "Tienes que hacer lo que este te diga", en referencia a Gordó.

LAS MORDIDAS

El juez de El Vendrell está investigado una presunta trama de corrupción para conseguir mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Uno de los protagonistas es Viloca, que ha sido detenido en dos ocasiones. Una parte de las pesquisas siguen en secreto de sumario.

EL DIPUTADO Y 'EXCONSELLER'

La Guardia Civil halló en un registro practicado el 21 de octubre del 2015 en el domicilio del que fuera directivo de Copisa Francesc Xavier Tauler, y en la sede de esta sociedad, anotaciones manuscritas que evidencian, a su entender, la supuesta implicación de Gordó en la adjudicación irregular de dos contratos a la constructora, según un informe incluido en el 'caso 3%' de supuesto pago de comisiones a CDC. En marzo, Mas dijo que ponía la mano en el fuego por Gordó.