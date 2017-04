Iglesias y Rufián señalan a Aguirre como una pieza de la maquinaria corrupta del PP

"Es la tercera vez que Esperanza dimite. Casi parece una saga de películas. Para nosotros Esperanza Aguirre es el núcleo de una enorme maquinaria de corrupción", ha sentenciado Gabriel Rufián al conocer la nueva dimisión de la expresidenta. Todos los partidos han cargado contra la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que solo era la punta del iceberg de la corrupción de su partido.

"Que nadie se engañe. No es el caso Aguirre, es el caso PP. El único castigo válido es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños", ha afirmado Begoña Villacís, secretaria de Política Municipal de Ciudadanos.

Que nadie se engañe. No es el caso Aguirre, es el caso PP



El único castigo válido es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños — Begoña Villacís (@begonavillacis) 24 de abril de 2017

El problema no es la dimisión de Aguirre, sino la maquinaria corrupta que trabaja desde las instituciones contra los intereses nacionales", ha apuntado Pablo Iglesias. "Espero que a la tercera vaya la vencida; hace mucho tiempo que tendría que haberse ido", ha aseverado Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso.

El problema no es la dimisión de Aguirre, sino la maquinaria corrupta que trabaja desde las instituciones contra los intereses nacionales 👇 pic.twitter.com/kp1sZMcjng — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de abril de 2017

"Esperemos que no vuelva. Es una buena noticia. Si algo ataca a la democracia ese romper las reglas, y se han roto cuando hablamos de presunta financiación irregular del PP de Madrid", ha dicho pocos minutos después de la dimisión una portavoz del grupo municipal del PSOE. "Entendíamos que su continuación era negativa para la democracia y la vida política de Madrid", ha continuado. Según los socialistas, Aguirre no ha asumido ninguna responsabilidad ante los madrileños, porque no ha explicado "todo lo que sabe" sobre cómo se ha financiado el partido en esta comunidad.