Iglesias niega amenazas a periodistas y reta a la APM a ir a los tribunales

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido este martes a las "graves acusaciones" de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que denunció este lunes una "campaña sistematizada de acoso personal y en redeas" por parte del partido morado a periodistas. El líder de la formación ha negado que eso sea cierto y ha retado a la APM a ir a los tribunales con pruebas.



"Tengo que manifestar mi extrañeza", ha asegurado Iglesias en los pasillos del Congreso al ser preguntado por el comunicado de la entidad. Le "sorprende", ha añadido, que se denuncie esto en un país en el que, por ejemplo, "el 75% de los periodistas estaba preocupado por amenazas que tienen que ver con la propiedad de sus medios".

Aun así, Iglesias ha señalado que, si alguien habla de "amenazas", eso son "delitos", por lo que "tendría que poner esa información en manos de un tribunal". "Creo que que se amenace a alguien es un hecho gravísimo; por tanto, los jueces tendrán que intervenir y sería sensato que todas esas informaciones y documentos se pusieran en manos de un juez", ha asegurado.

Preguntado directamente sobre si las acusaciones vertidas contra Podemos no son ciertas, ha afirmado: "Claro que sí". "Cuando alguien denuncia hechos que pueden ser objeto de delitos le invito a que lo presente ante un tribunal y tendrá que ser un juez el que dictamine si esos objetos son constitutivos de un ilícito penal o civil o no. Si fuera que no, habría sido un juez el que diría que es mentira", ha matizado al ser repreguntado.

LE "ALARMÓ" VICTORIA PREGO

"Si no, estaríamos en una situación muy extraña de que alguien hace acusaciones gravísimas sin pruebas. Tengo que decir que me alarmó enormemente que Victoria Prego (la presidenta de la AMP) dijera 'mi palabra sirve como garantía'. En una democracia y un Estado de Derecho lo que hay que hacer es presentar pruebas", ha enfatizado.

En relación a la periodista, el líder de Podemos ha aludido a "aquelvídeo tan estupendo en el que el señor Adolfo Suarez, frente a la señora Prego, tapaba el micrófono para decir que se había incluido en la Constitución a la Monarquía para que no hubiera unreferéndum", y que permaneció "oculto" hasta el pasado noviembre, cuando lo difundió La Sexta.

En la misma línea que Iglesias se había expresado ya este lunes la portavoz parlamentaria podemista, Irene Montero, quien este martes ha insistido en negar las amenazas. "No conozco ninguna de esas situaciones. Creo que eso no ha ocurrido".