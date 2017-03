Iglesias se mofa de Rajoy en el Congreso

Pablo Iglesias vuelve al tono de burla en el hemiciclo. El líder deUnidos Podemos ha afeado este miércoles a Mariano Rajoy la decisión del Gobierno de vetar algunas iniciativas aprobadas por elCongreso y le ha acusado de actuar con desprecio al Parlamento porque ya tiene atados los apoyos que necesita para aprobar los presupuestos.

“Celebro saber que tengo ya el apoyo a los presupuestos. Pido a los grupos que tomen nota”, ha respondido Rajoy. Iglesias, con sorna, le había reprochado ignorar el criterio de los letrados de la Cámara respecto a los límites de los vetos, una posibilidad que en principio el Gobierno solo puede ejercer de forma puntual cuando lo que aprueba el Congreso excede el presupuesto en curso. Con ese debate de fondo, Iglesias ha buscado burlarse de Rajoy empleando expresiones, ha sostenido, acordes con el presidente.

“Me importa un comín, me importa un pimiento, un huevo, un rábano, o un pepino. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la refanfinfla o me la bufa” son algunas de las expresiones empleadas por el jefe podemista atribuyéndole ese estilo a Rajoy. “A usted el informe de los letrados se la bufa porque lo importante ya lo tiene usted atado”, le ha acusado.