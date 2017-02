Iglesias convierte Vistalegre II en plebiscito al doblar su candidatura

Pablo Iglesias saca un as de la manga y transforma la asamblea estatal, Vistalegre II, en un plebiscito sobre su liderazgo.Aunque no consiguió con múltiples órdagos que Íñigo Errejón le disputara la secretaría general, acabará compitiendo él en la misma urna de votación. ¿Cómo es posible? Iglesias ha decidido que su nombre figure no solo en la casilla para elegir al líder del partido, sino que además, encabeza su propia lista al Consejo Ciudadano Estatal (CCE), la cúpula del partido, para enfrentarse frente a frente, con Errejón.

En realidad no necesita estar en esa lista, porque el cargo de secretario general le otorga directamente una butaca en ese órgano, de modo que su presencia supone echarle un pulso directo al secretario político, quien se ha negado a competir por el el liderazgo del partido y quiere encuadrar su proyecto al rumbo político y organizativo del nuevo Podemos. Con la jugada, que era un secreto a voces desde hace días, Iglesias da mayor visibilidad a una papeleta que, sin él al frente, carece de otros nombres con fuerza política suficiente como para competir con Errejón.

El secretario político ha admitido su asombro por la jugada de Iglesias. "Me sorprendió porque no hacía falta. En le medida en que es el único candidato a la secretaría general con posibilidades no hacía falta, aunque por supuesto está en su derecho", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser este jueves.

LOS NOMBRES



En su lista, que se registró la noche del miércoles, Iglesias figura como número uno. Le sigue en el ‘dos’ su jefa de Gabinete, Irene Montero y el ‘tres’ es el economista Vicenç Navarro, con quien trata de compensar el abandono de la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa y el hasta ahora responsable del área económica, Nacho Álvarez, que confirmaron su marcha poco antes de que se sellaran oficialmente las candidaturas después de un proceso de distanciamiento. También le acompaña en los puestos de salida Gloria Elizo, hasta ahora miembro de la cuestionada Comisión de Garantías, y Pablo Echenique, el secretario de Organización, cargo de máxima confianza de Iglesias, quien inició en navidad la polémica campaña #ÍñigoAsíNo. En el anterior Vistalegre (2014) Echenique se enfrentó al líder y a Errejón desde la candidatura de los anticapitalistas. La lista pablista incluye también al exJemad Julio Rodríguez.

Errejón encabeza su candidatura al CCE seguido de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; el juez Pedro Yllanes; la responsable de Igualdad, Clara Serra; y el jefe de Internacional,Pablo Bustinduy. También incorpora al actor Pepe Viyuela, al filósofo Santiago Alba Rico y al escritor Roy Galán.

LA POLÉMICA PANTALLA DE VOTO



En este cónclave los simpatizantes de Podemos se encontrarán con unorden de votación distinto al de siempre. Elegirán primero los documentos, luego el CCE y finalmente al secretario general. Hasta ahora se había votado antes al líder que a la cúpula. Los errejonistas entienden que, ahora, al situar antes la pantalla del CCE y al estar Iglesias encabezando -innecesariamente- su propia lista, se fomenta que un porcentaje de simpatizantes le vote pensando que le está eligiendo para la secretaría general, una pantalla, sin embargo, que elegirá más tarde. Porque nadie le hace sombra como líder del partido. Solo el abogado y diputado andaluz Juan Ignacio Moreno Yagüe compite en esa categoría.

El orden de las pantallas de votación parece tan decisivo a las familias moradas que provocó el enfrentamiento más duro entre pablistas y errejonistas en toda la negociación, el mismo martes en que ambos líderes protagonizaron la bronca en sus escaños del Congreso.Finalmente, horas después de esa disputa, los afines a Errejón accedieron a regañadientes a que se impusiera el criterio pablista. Las votaciones cominzan este sábado y estarán abiertas hasta el 11 de febrero.