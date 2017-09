Iglesias asegura que el referéndum es una "manifestación política legítima"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido la legitimidad del referéndum anunciado para el 1 de octubre como "cualquier manifestación política en democracia". "El 9-N no fue ningún escándalo y todo el mundo tiene derecho a manifestarse y debe hacerlo con todas las facilidades", ha aseverado en una entrevista en Radiocable. Aunque ha recordado que su formación rechaza la independencia de Cataluña, así como la hoja de ruta de las fuerzas soberanistas para culminar el 'procés', Iglesias ha insistido en la necesidad de entablar el diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a este "conflicto político evidente" que pasan también por la "libre decisión del pueblo catalán".

"El principal problema del PP y sus aliados es que no entienden qué es España", ha espetado el líder de la formación morada aludiendo a la plurinacionalidad que defiende para el territorio, y ha añadido que la "dinámica del choque de trenes no beneficia a ninguna de las dos partes". Partidario de generar espacios de debate entre todas las fuerzas políticas, ha lamentado que ERC no quiera formar parte de la comisión que preparan en el Congreso para abordar el encaje de Cataluña y España. "Si está todo el mundo y si se pueden plantear todas las opciones nos parece sensato. Pero si una fuerza como ERC no está, ¿tiene sentido hacerlo?", se ha preguntado.

Iglesias ha insistido en que después de la consulta planteada por el Ejecutivo de Puigdemont "hay que buscar soluciones" y que un referéndum con garantías sería "lo más sensato". "El 2 de octubre amanecerá y seguirá existiendo un problema político que necesitará de soluciones. Haya tarde o temprano unas elecciones seguirá siendo necesario establecer espacios de diálogo", ha zanjado.