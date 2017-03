Iceta cree que a Mas le hace "más daño" el juicio por el 'caso Palau' que la inhabilitación

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este martes queArtur Mas "tiene muchos problemas" y que "no cree que el mayor sea la inhabilitación". Según el socialista, al 'expresident' de la Generalitat "le hace más daño el juicio del caso Palau".

En declaraciones a TVE, Iceta ha mantenido que "el camino de saltarse la ley no lleva a ningún sitio" aunque ha aseverado que "solo cumpliéndola no se resuelve el problema" entre Catalunya y España. En este sentido, ha dicho que el PSC sigue apostando por unreferéndum en Catalunya, siempre dentro de la ley y del marco del Estado de derecho. Se ha mostrado convencido de que en todo caso "se realizará la convocatoria" pero ha insistido en que si se finalmente se celebra será "otro 9-N", una consulta "que no sirvió para nada".

Ante esto, el socialista pronostica una convocatoria electoral "en unos meses" porque, según él, "es la única manera de salir del callejón donde se han metido" los partidos soberanistas.