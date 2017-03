El Govern quiere contar con Mas, Ortega, Rigau y Homs para explicar el proceso soberanista

El Govern ha anunciado este martes su intención de contar con el 'expresident' Artur Mas y los 'exconsellers' Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs dado que la inhabilitación de los tres primeros "les convierte en los mejores expositores" de lo que está pasando en España. "Quién mejor que ellos para explicar en primera persona cómo de frágil es la democracia en el Estado", ha explicado la portavoz y 'consellera' de Presidència, Neus Munté, tras la reunión del Consell Executiu.

Munté no ha concretado en qué tareas podrían participar los anteriores cargos del Govern.

Preguntada reiteradament por si la 'exconsellera' y actual diputada Irene Rigau debería desobedecer la sentencia y seguir como parlamentaria, Munté no ha contestado afirmativamente, sino que se ha limitado a apoyar la estrategia de defensa de los condenados de "llegar hasta el final", incluso hasta los tribunales europeos si se agota la vía judicial española. "Esta es la voluntad del president Mas y las 'conselleras' Rigau y Ortega, me remito a la respuesta de la misma señora Rigau cuando se le preguntó: era una cuestión no sólo personal sino que traspasaba la vertiente personal y que se abordaría el tema cuando tocara", ha añadido.

Munté ha reiterado las críticas a la sentencia del 9-N, que ha calificado de "malévola" y ha anunciado la intención de responder a la resolución con "más democracia". "Las urnas no pueden condenarse, haciéndolo condenan simbólicamente a 2,3 millones, denota fobia y pánico del Estado por la democracia. Reaccionaremos con más entusiasmo por la democracia y la manera de ejercerla", ha aseverado.

LA COMPARECENCIA DE MAS

Respecto a la comparecencia de Mas por el juicio del 'caso Palau' y las sospechas de financiación ilegal de CDC, Munté ha dicho que el Govern apoya una comparecencia lo antes posible, pero que ya no le sorprende que se haya retrasado. "No me sorprende ya prácticamente nada, puedo referirme a la voluntad del 'president' Mas de comparecer cuanto antes, de dar todas las explicaciones practicamos esta misma receta, dar la cara y las explicaciones que se requieren siempre que es posible".

La portavoz ha asegurado también que el Govern sigue reclamando al Gobierno del PP una entrevista del 'president' Carles Puigdemont con Mariano Rajoy. "No me consta que haya habido ninguna otra ni concreción de esa reunión tantas veces solicitada por nuestro Govern", ha afirmado al respecto.

EL NOMBRAMIENTO DE SANCHIS

Respecto al nombramiento del periodista Vicent Sanchis como nuevo director de TV-3 y las críticas que ha suscitado por su posición ideológica cercana al PDECat, Munté ha desvinculado al Govern de esta decisión. "En virtud de la desgubernamentalización de la CCMA en el que sí creemos, sí creo –ha explicado-, la comisión de Govern ha decidido el nombramiento del señor Vicent Sanchis".