El Gobierno vasco rechaza los ataques al turismo

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, ha afirmado que, quien pretende "echar fuera y dar una imagen "distorsionada" del turismo en Euskadi, no representa a los vascos.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la consejera se ha referido a las voces críticas surgidas en las últimas fechas respecto al turismo, especialmente en San Sebastián, pero ha advertido de que Euskadi no es "Cataluña ni Baleares".

A su juicio, y cuestionada por si se pueden dar casos de masificación en el País Vasco, ha reconocido que puede haber "días puntuales, en lugares puntuales", en los que se produce "una mayor concentración de turistas y cierta saturación", pero eso no puede llevar a desarrollar un "intento de utilización" por parte de algunos que buscan "una excusa todos los veranos para hacer una manifestación".

A su juicio, desde Ernai, las juventudes de Sortu -organizadoras de una manifestación contra el turismo masivo en las fiestas de San Sebastián-, se busca una excusa como es la masificación comparándolo con la situación que se puede producir en el Mediterráneo, pese a que "cualquiera que pasea por nuestras ciudades entiende que ése no es el movimiento".

De este modo, ha recalcado que Euskadi apuesta por un modelo de turismo "sostenible, de calidad, basado en nuestros valores y la cultura". A partir de ahí, ha señalado que será cada ciudad la que haga una reflexión respecto a cómo abordar la situación, cuestión que el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Gipuzkoa están realizando.

"Me consta que lo están haciendo", ha indicado, para añadir que, "quienes pretenden echar fuera y dar una imagen distorsionada de lo que somos, no nos representan ni representan a este país".

ACTOS DE PROTESTA

Cuestionada por si se teme que los actos de protesta puedan subir de intensidad como en otros lugares del Estado, ha advertido de que Euskadi no es "Cataluña ni Baleares". "Buscan una excusa para hacer una manifestación en Donostia. Es claro que nuestro modelo no es ése. Donostia no es Baleares ni Barcelona ni esas ciudades masificadas, es otra cosa, y hay que tratarlo de forma concreta", ha finalizado.