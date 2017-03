El Gobierno rechaza la vía escocesa que plantean Puigdemont y Junqueras

El Gobierno central ha rechazado este lunes la propuesta de sentarse a negociar con la Generalitat un referéndum pactado a imagen y semejanza del escocés que le han trasladado el presidente catalán,Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, a través de una misiva que ha publicado el diario 'El País'.

Fuentes de la Moncloa consultadas por la agencia Efe han hecho hincapié en que, a diferencia de lo ocurrido en Escocia, en España ni el Gobierno ni el Parlamento pueden negociar algo que corresponde al conjunto de los españoles.

Además, según las fuentes citadas, el Gobierno ha mostrado su extrañeza por la acusación de ausencia de diálogo que le reprochan Puigdemont y Junqueras, pues considera que son los dos dirigentes "quienes han hecho de la falta de diálogo y de la imposición la tónica general de su gestión". Y lamenta que los soberanistas sigan insistiendo en reclamar un referéndum que no se puede negociar.

CIERRE EN BANDA

En la misma línea, el coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado en declaraciones a RNE que la Generalitat está "cerrada en banda al diálogo" y ha considerado que tanto Puigdemont como Junqueras son "muy conscientes" de que no habrá referéndum.

Tras calificar de "disparatada" y "sin pies de cabeza" la misiva, ha opinado que se trata de un "acto para limpiar su conciencia" y ha recalcado que tanto Catalunya y Escocia como España y el Reino Unido son "realidades muy distintas que nada tienen que ver".

Unas palabras que ha rebatido la portavoz del Ejecutivo catalán y 'consellera' de Presidència, Neus Munté, quien en una entrevista en TV-3 ha insistido en que la prioridad del Govern es "hacer un referéndum de manera acordada con el Estado" y ha acusado al Gobierno central de ser el que se niega a sentarse a la mesa de negociación. "El diálogo no existe, es un mero recurso que utiliza el Gobierno del Estado para decir que está dispuesto a hablar de todo", ha subrayado.

LA TRAMITACIÓN EXPRÉS DE LA DESCONEXIÓN

Por su parte, el exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado, en una entrevista en la cadena SER, que los máximos dirigentes de la Generalitat exijan diálogo mientras inclumplen la ley, no admiten los requerimientos del Tribunal Constitucional e impulsan la reforma del reglamento del Parlament para agilizar la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica.

"Pido diálogo -ha dicho Rubalcaba- pero si el TC dice esto, yo no cumplo: es una forma peculiar. Pedir diálogo cuando se está cambiando el reglamento del Parlament de Catalunya para aprobar una ley de desconexión exprés en un tema como este, y poniendo patas arriba todo el reglamento de la Cámara, es una forma peculiar de reclamar diálogo". "Vamos a dialogar porque quiero que me des lo que yo quiero y si no me lo das ya sabes que lo voy a hacer en cualquier caso de manera empecinada te pongas como te pongas... hombre, esto es peculiar", ha continuado.

El exsecretario general del PSOE ha abogado por reformar la Constitución para reconocer mejor la singularidad de Catalunya, que, a su juicio, "la tiene mal reconocida en estos momentos". "Y después votemos todos los españoles el conjunto de la Constitución, y los catalanes votarán su propio Estatuto en ese marco de nuevo reconocimiento de su singularidad", ha proseguido Rubalcaba, quien está convencido que el Estado tiene que hacer una oferta por tanto al conjunto de los españoles y de los catalanes.

En idénticos términos se ha manifestado el primer secretario del PSC,Miquel Iceta, a través de un apunte en Twitter: