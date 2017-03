El Gobierno nombra a Núria Mas consejera del Banco de España

El Consejo de Ministros ha nombrado consejera del Banco de España a Núria Mas, directora del departamento de economía del IESE y titular de la Cátedra Jaime Grego de Gestión Sanitaria. Mas, que forma parrte de la cuota catalana en el instituto emisor, releva Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía, que ocupaba la vocalía desde el 2005.

Doctora por la Universidad de Harvard y licenciada en economía por la Universitat Pompeu Fabra, forma parte del claustro de profesores del IESE desde 2003. Está casada y es madre de dos hijos.

Antes de incorporarse al IESE y durante sus estudios de doctorado fue investigadora del National Bureau of Economic Researchen Boston. Posteriormente trabajó en Lehman Brothers International en Londres. La investigación de Mas se centra en el campo de la economía de la salud y la gestión sanitaria.

REVISTAS ACADÉMICAS

Es autora de numerosos trabajos publicados en revistas académicas de referencia como el Journal of Health Economics, The Review of Industrial Organization; Food Policy o International Journal of Healthcare Finance and Economics.

Entre el 2014 y el 2015 fue miembro del Consell Assesor per a la Sostenibilitat i el Progrés del sistema Sanitari de la Generalitat. Además, es directora académica del Encuentro del Sector Sanitario del IESE.

Su actividad docente se centra en la macroeconomía y economía de la salud en los programas MBA y Executive MBA, así como en otros programas de formación para directivos.

Mas asume esta nueva responsabilidad con el compromiso de "esforzarse en contribuir a promover un sistema financiero y una economía fuertes y estables" . También quiere agradecer al IESE, "el apoyo que me brinda para poder compatibilizar ambas responsabilidades".