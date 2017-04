El Gobierno, sobre las charlas de González y Cerezo: "Nadie aguanta una conversación grabada"

Este martes se supo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá,había enviado en noviembre un SMS a Ignacio González."Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos", escribió en noviembre el ministro. En los pasillos del Senado, Catalá se afanó en explicar el contexto. No es lo que puede parecer, dijo. González le había felicitado el 3 de noviembre por seguir en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy y él, días después, relató, le respondió con esas frases mostrando el deseo de que España tuviera "pronto estabilidad", tras un año con un Gobierno en funciones y dos elecciones generales. "No me refiero en absoluto a cuestiones judiciales que tengan que ver con González", añadió. "Es un mensaje de cortesía, amabilidad y en respuesta a una felicitación", destacó.

Sin embargo, las conversaciones dadas a conocer este viernes por La Sexta revelan que el exlíder del PP entendió de otra manera muy diferente el SMS y que la expresión "los líos" sí tenían que ver con las investigaciones judiciales. En una charla con Cerezo, el expresidente de la Comunidad de Madrid le dijo: "A mí me puso el otro día un mensaje encantador: 'A ver si terminamos con los líos'. Y tal... Bueno, vale machjo, pues lo que quieras [risas]". En la misma conversación, incluida en el sumario del 'caso Lezo', González preguntó a Cerezo si tenía "alguna noticia de algo" y el empresario le respondió: "No, me encontré el otro día con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando, macho". Ante estas palabras, que demuestran una relación estrecha de González y Cerezo con el ministro Catalá, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, intentó quitar importancia al asunto y al tono utilizado: "Nadie aguanta una conversación grabada".

NINGUNA REFERENCIA EN EL CONSEJO DE MINISTROS

Vigo aseguró que ni Rajoy le pidió en el Consejo de Ministros explicación alguna a Catalá ni este abordó el asunto en la reunión semanal del Gabinete. El portavoz afirmó que el Gobierno comparte "muchos desengaños" sobre González, en referencia a las palabras de Esperanza Aguirre cuando dimitió y subrayó que se sentía traicionada por el que fue su delfín. "En todo caso, lo importante es que este 'caso Lezo', como el 'caso ERE', el del 3% en Catalunya y otros están ante el juez, que es ante el que se suntancian estos asuntos", declaró en la rueda tras el Consejo de Ministros.