La gestora del PSOE se reúne mañana con representantes de los tres candidatos

El responsable de Organización de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, se reunirá mañana por la tarde con representantes de los candidatos que competirán en las primarias para liderar el partido, Patxi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz, para acordar un mecanismo común de financiación de la precampaña.

En representación de la candidatura de Susana Díaz acudirán a la cita el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, y su homóloga aragonesa, Pilar Alegría, han informado a Efe fuentes socialistas, mientras que en nombre de Pedro Sánchez lo hará el secretario de Organización de los socialistas navarros, Santos Cerdán, y en el de Patxi López irá el que fuera secretario de Organización del PSOE Óscar López.

La reunión, que se celebrará en la sede federal de Ferraz, reflejará previsiblemente el enfrentamiento que existe entre la candidatura del ex secretario general y la comisión gestora, a la que acusa de no ser neutral, sino de trabajar en favor de Susana Díaz.

La gestora propuso la semana pasada por carta a los tres precandidatos la apertura de dos cuentas corrientes, una de ingresos y otra de gastos, para la financiación de la campaña de cada uno de ellos, a las que tendría acceso y titularidad compartida el gerente del partido.

Una propuesta que fue aceptada de inmediato por el equipo de Patxi López, que hasta ahora ha financiado sus viajes, actos y gastos de precampaña con el dinero donado por particulares a través de una cuenta de Caixabank, mientras que el de Pedro Sánchez la rechazó.

Éste tiene instalada en su web una plataforma de "crowdfunding" o financiación colectiva, vinculada a la asociación sin ánimo de lucro Bancal de rosas, por la cual ha recaudado más de 80.000 euros en poco más de dos semanas.

El equipo de Sánchez no solo sostiene que su sistema de financiación es "perfectamente legal" y que valdría para todos, sino que considera que la dirección del PSOE no tiene por qué controlar las cuentas de un proceso que todavía no ha sido convocado oficialmente.

Desde la gestora replican que "cualquier proceso interno que afecte al PSOE puede ser considerado financiación del mismo y sujeto a la normativa correspondiente" relativa a la financiación de partidos.

Este asunto no es el único en el que discrepan la dirección interina y la candidatura del ex secretario general, cuyo representante, Santos Cerdán, planteará en la reunión de mañana a Mario Jiménez los "problemas de afiliación" que le están trasladando desde distintas federaciones.

Aunque los "sanchistas" no quieren dar ninguna cifra, aseguran que solo en Albacete hay unas 200 personas con dificultades para afiliarse y denuncian también contratiempos en el PSOE exterior.

En la reunión, Cerdán pedirá además a la gestora que la votación en la que los militantes elegirán a su secretario general el próximo mayo pueda hacerse por internet, con el sistema telemático que ya utilizó Sánchez cuando consultó hace un año a las bases su pacto de gobierno con Ciudadanos.

Se trata de otro punto de conflicto, ya que Mario Jiménez ha dejado claro en los últimos días que "no cabe plantear la alteración de las normas", que establecen que el voto será presencial.

El Reglamento Federal de Primarias vigente (2014) recoge que "el acto de votación será personal, secreto y presencial en los locales electorales establecidos a tal efecto", aunque sí permite la recogida telemática de avales.

El equipo de Sánchez sostiene, no obstante, que el voto por internet es un "derecho" que tienen los "afiliados directos", es decir, aquellos que militan a través de la red y que no están adscritos a ninguna agrupación.

Por su parte, la candidatura de Patxi López acudirá al encuentro a "escuchar", ya que no tiene ninguna reclamación que hacer a la gestora, ni desconfía del censo ni de su labor respecto a las cuestiones de procedimiento que debe arbitrar.

Lo que sí le pedirá es que organice debates entre los candidatos con "imparcialidad" y "máxima difusión entre la militancia".