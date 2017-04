Esperanza Aguirre, tras dimitir: "Me siento engañada y traicionada"

Esperanza Aguirre se va... ahora sí. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha renunciado esta tarde al acta de concejal y a su puesto de portavoz en el grupo municipal del Ayuntamiento de Madrid tras el estallido de la operación Lezo, una trama de corrupción por la que se encuentra entre rejas su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

"Me siento engañada y traicionada", ha señalado en una breve declaración ante la prensa sin preguntas en la que ha manifestado que asume su "responsabilidad" por no haber "vigilado" y "descubierto antes" los tejemanejes que ahora ha puesto sobre la mesa el juez del caso, Eloy Velasco.

Aguirre ha explicado que, ante las primeras informaciones sobre el presunto cobro decomisiones, a raíz del caso del ático en Marbella de González, pidió a su delfín "explicaciones" y, después de recibirlas de manera "exhaustiva", no hizo nada más. "No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía", ha dicho en un breve discurso de apenas tres minutos en una sede del gobierno municipal.

"Mi manera de concebir la política como servicio a España y a mis concicudadanos me lleva a asumir la sresponsabilidad que me corresponde por no haber vigilado a Ignacio González, por no haber descubierto antes lo que ahora, después de años de investigación, han descubierto la Guardia Civil y el juez", ha argumentado la política madrileña.

La expresidenta de la Comunidad ha llegado poco antes de las cinco de la tarde a una sala repleta de periodistas. La acompañaba su equipo de confianza y sus asesores. Ella tenía los ojos húmedos, igual que muchos de sus colaboradores, que han arrancado a llorar mientras escuchaban su adiós definitivo a la vida política.

ANTERIOR DIMISIÓN

Aguirre ya dimitió como 'lideresa' de los populares madrileños en febrero del 2016, tras el encarcelamiento de Francisco Granados, su otro hombre de confianza durante su etapa en el Gobierno regional.

Desde que se conoció la detención de González, la dirección del PP ha estado empujando a la expresidenta madrileña hacia la dimisión, pero esta, en sus últimas declaraciones públicas, mantenía que no tenía intención de renunciar al acta. Pero el devenir de las investigaciones sobre el lucro ilícito de su sucesor pero también sobre la financiación del PP madrileño, puesta ya en cuestión por varias causas judiciales, ha supuesto la estocada al ‘aguirrismo’.

REACCIONES DE LOS OTROS PARTIDOS

"Esperemos que no vuelva. Es una buena noticia. Si algo ataca a la democracia ese romper las reglas, y se han roto cuando hablamos de presunta financiación irregular del PP de Madrid", ha dicho pocos minutos después una portavoz del grupo municipal del PSOE. "Entendíamos que su continuación era negativa para la democracia y la vida política de Madrid", ha continuado. Según los socialistas, Aguirre no ha asumido ninguna responsabilidad ante los madrileños, porque no ha explicado "todo lo que sabe" sobre cómo se ha financiado el partido en esta comunidad.

Begoña Villacís, jefa de las filas de Ciudadanos en el consistorio madrileño, ha acusado a la ya exportavoz del PP de no "controlar" a su partido y ha aplaudido el cese por considerar que Aguirre estaba "acorralada por la corrupción". "Pero se engaña quien piense que esto es el 'caso Aguirre' (...) Es el 'caso PP'. Es un partido dispuesto a sacrificar peones y hasta reinas pero buscando su propia supervivencia", ha afirmado Villacís.