ERC pregunta a Rajoy si es el "señor X" de la 'operación Cataluña'

De nuevo la sesión de control al Senado ha tenido como protagonista el desafío soberanista catalán. La senadora Mirella Cortès, de ERC, sustituta del juez Santi Vidal en la portavocía del grupo, ha preguntado en su cara a cara a Mariano Rajoy si es el "señor X" de la llamada 'operación Cataluña', la presunta guerra sucia contra el proceso soberanista.

En su intervención inicial, Cortès ha pedido al jefe del Ejecutivo si estaba "informado" de la evolución de la operación. Al considerar que Rajoy no le ha respondido en concreto sobre lo que quería, en la réplica le ha planteado tres preguntas. La primera ha sido si niega que la operación tenga como objetivo "destruir" el pluralismo ideológico catalán y las "principales instituciones" de la comunidad, la segunda sobre si estamos ante "un nuevo GAL sin violencia física" y la tercera si "niega" que es "el señor X que dirige la operación".

El presidente del Gobierno ha iniciado su turno de respuesta conironía y felicitando a la senadora por el "tono constructivo". Después ha pasado a repetir los mismos argumentos de estos últimos días sobre que su principal objetivo es resolver los "problemas" de los catalanes y que está dispuesto a hablar de "inversiones" e "infraestructuras".

"El argumento de la conspiración es muy corto. Ahorra pensar. Exculpa al que emplea el argumento de toda responsabilidad y la endosa al mejor amigo del hombre, que es el chivo expiatorio", ha añadido Rajoy, que ha estado especialmente sagaz en esta sesión según sus compañeros de filas.

"Déjense de inventar operaciones. Esta mañana he escuchado que un compañero de usted hablaba de 'la operación zanahoria'. Creo que trata de que si yo quiero plantear algo a la Generalitat, ustedes no lo van a apoyar porque ustedes creen que es una zanahoria (...) Déjeme que le dé un consejo. Aplique su imaginación y su tiempo a fines más nobles y provechosos, que se lo agradecerá el común de los mortales", ha acabado Rajoy entre aplausos de los populares.

PETICIÓN DE CITA

En el turno de control a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el senador del PDECat Josep Lluís Cleries le ha afeado que el Ejecutivo central no considere como "interlocutor" aCarles Puigdemont y le ha pedido que dé una fecha para la reunión pendiente entre el 'president' y Rajoy. "Mucho postureo, pero ¿por qué no dan fecha? ¿por qué no hacen una propuesta?", le ha preguntado Cleries a la vicepresidenta. "No quieren dialogar con el interlocutor legal y democrático", se ha quejado en referencia a la relación con Puigdemont. "Despreciar a nuestro presidente y a su gobierno es despreciar a los 7,5 millones de catalanes a los cuales representa por democracia y por ley", ha apostillado.

Santamaría, impulsora de la por ahora infructuosa 'operación diálogo', se ha declarado sorprendida por la pregunta sobre con quién habla y se ve el Gobierno ya que cuestiona un derecho fundamental que es el derecho de reunión. "Y me lo ha puesto en bandeja. Al presidente de la Generalitat lo eligió la CUP, que es el interlocutor que usted ha elegido de manera preferente. Nosotros preferimos la centralidad y la moderación", ha añadido la número dos del Ejecutivo. "Trabajen por todos los catalanes y no sólo por esos diez diputados que tanto le importan de la CUP", ha concluido.