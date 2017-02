Encontronazo entre Iglesias y Villalobos por el Banco de España

Pablo Iglesias y Celia Villalobos han protagonizado un nuevo rifirrafe en el Congreso. El motivo, que la presidenta de la comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo ha impedido al líder de Podemos intervenir durante la comparecencia del gobernador delBanco de España, Luis María Linde, para preguntarle por el'caso Bankia'.



El encontronazo se ha iniciado cuando el secretario general del partido morado iba a aludir a la imputación de la antigua cúpula y de actuales cargos de la entidad por su actuación en la salida a bolsa de Bankia. Vilallobos le ha cortado entonces para advertirle de que, en cumplimiento del reglamento del Congreso, no le iba a autorizar hablar de un tema que iba a ser discutido en la Comisión de Economía.

Una respuesta que Iglesias ha criticado en seguida por considerar que la dirigente del PP estaba coartando su libertad de expresión. Villalobos ha seguido en sus trece para reiterarle que solo estaba aplicando la normativa y le ha instado a "hablar de pensiones, no de la situación del Banco de España ni ayer ni hoy ni mañana".

"Hablemos de pensiones", ha respondido el líder de Podemos, quien ha aprovechado para recordar que "el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez se llevó una pensión de 11.000 euros al mes durante dos años". Iglesias ha preguntado, además, a Linde si consideraba que los 671.000 euros de indemnización que cobraron el anterior gobernador y su jefe jurídico son coherentes con la moderación y la austeridad que predica el Banco de España para las pensiones. El líder de Podemos se ha hecho eco en su cuenta de Twitter de este intercambio de palabras.

Linde, que ha encendido este miércoles la polémica al plantear en el Congreso la posibilidad de retrasar la edad de jubilación e impulsar los planes privados de pensiones, no se ha pronunciado al respecto de la pregunta de Iglesias.

"PARA QUE TÚ TE LUZCAS NO, MI AMOR"

El choque no ha acabado ahí, porque, una vez finalizada la comisión, los protagonistas del rifirrafe se han encontrado y, rodeados de cámaras y micrófonos, la dirigente popular le ha soltado: "Aquí no, querido Pablo". A lo que el líder de Podemos ha respondido que "da imagen de autoritarismo" el hecho de que le corte "tantas veces".

"¡Haber pedido la comparecencia en otra comisión!", le ha dicho Villalobos. Irónico, Iglesias ha contestado: "Si viene el gobernador del Banco de España, se le puede hacer una pregunta". Ha sido el momento en el que Villalobos le ha espetado: "No, estamos hablando de pensiones. Lo siento, Pablo, para que tú te luzcas no, mi amor. A la comisión de economía, cielo. ¿La has pedido?".

Ambos protagonizaron otro sonado choque en diciembre del 2015 durante la jornada de puertas abiertas del Congreso en relación a los casos de corrupción que salpican a dirigentes del PP.